Un jucător care și-a încercat șansa online a dat lovitura la tragerea Noroc Plus de duminică. Acesta a câștigat premiul cel mare, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma bilete.loto.ro.

Informația a fost făcută publică luni de , care a confirmat câștigul important.

Ce premii uriașe sunt în joc la următoarele trageri loto

Miza continuă să crească la principalele jocuri organizate de Loteria Română. La Joker, reportul la categoria I a depășit impresionanta sumă de 52,92 milioane de lei. Valoarea este echivalentă cu peste 10,38 milioane de euro. , la aceeași categorie, se înregistrează un report de peste 1,19 milioane de lei, adică mai mult de 235.100 de euro.

Noi trageri vor avea loc joi, când jucătorii își vor putea încerca din nou norocul la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul rămâne ridicat, mai ales după extragerile de duminică. Atunci au fost acordate 34.439 de câștiguri, cu o valoare totală de peste patru milioane de lei.

Și la Noroc se înregistrează un report consistent, de peste 4,85 milioane de lei. La Loto 5/40, premiul pus în joc la categoria I depășește 822.600 de lei. La Super Noroc, reportul a trecut de 48.200 de lei, completând lista premiilor care așteaptă să fie câștigate.