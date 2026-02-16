B1 Inregistrari!
Premiul cel mare și-a găsit câștigătorul. Cât a încasat un jucător la Noroc Plus

Ana Beatrice
16 feb. 2026, 16:55
Sursă Foto: Facebook / Loteria Română
  1. Ce premii uriașe sunt în joc la următoarele trageri loto
  2. Unde s-au câștigat cele mai importante premii la ultimele trageri loto

Un jucător care și-a încercat șansa online a dat lovitura la tragerea Noroc Plus de duminică. Acesta a câștigat premiul cel mare, la categoria I, în valoare de 660.331,20 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe platforma bilete.loto.ro.

Informația a fost făcută publică luni de Loteria Română, care a confirmat câștigul important.

Ce premii uriașe sunt în joc la următoarele trageri loto

Miza continuă să crească la principalele jocuri organizate de Loteria Română. La Joker, reportul la categoria I a depășit impresionanta sumă de 52,92 milioane de lei. Valoarea este echivalentă cu peste 10,38 milioane de euro. La Loto 6/49, la aceeași categorie, se înregistrează un report de peste 1,19 milioane de lei, adică mai mult de 235.100 de euro.

Noi trageri vor avea loc joi, când jucătorii își vor putea încerca din nou norocul la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Interesul rămâne ridicat, mai ales după extragerile de duminică. Atunci au fost acordate 34.439 de câștiguri, cu o valoare totală de peste patru milioane de lei.

Și la Noroc se înregistrează un report consistent, de peste 4,85 milioane de lei. La Loto 5/40, premiul pus în joc la categoria I depășește 822.600 de lei. La Super Noroc, reportul a trecut de 48.200 de lei, completând lista premiilor care așteaptă să fie câștigate.

Unde s-au câștigat cele mai importante premii la ultimele trageri loto

Mai mulți jucători din țară au avut parte de câștiguri consistente la extragerile recente. La Joker, premiul de categoria a II-a, în valoare de 615.538,75 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat la o agenție din Pitești. Norocul a continuat și la categoria a III-a, unde s-au înregistrat două câștiguri, de câte 79.698,86 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la Satu Mare și Baia Mare.

Și la Loto 6/49 au fost acordate premii importante, fiind înregistrate două câștiguri la categoria a II-a, în valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate online, pe bilete.loto.ro și pe Amparcat.ro.

La Loto 5/40, un alt jucător norocos a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 113.184,50 de lei, după ce și-a jucat biletul pe platforma bilete.loto.ro.

Tags:
