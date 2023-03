Preot din Călărași: Unde am greșit dacă un credincios al parohiei mele face legătura între Sfinții 40 de Mucenici, care au murit pentru Hristos, și 40 de pahare de vin băute, care duc la o beție vecină cu nebunia și moartea?

Un preot din județul Călărași a deplâns faptul că a ajuns să fie asociată cu consumul a 40 de pahare de vin. Nicolae Trușcă din Parohia Negoiești a susținut că acest obicei e păcătos și a remarcat faptul că unii vorbesc chiar de 44 de pahare „adăugându-se fără nici o explicație 4 pahare lăcomiei la băutură”.

Consumul exagerat de alcool, păcatul unora de sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici

Într- pe Facebook citată de , preotul Nicolae Trușcă a povestit că acum mai mulți ani, chiar în seara de 9 martie, s-a întors cu mașina de la București și pe strada unde locuiește a văzut, la lumina farurilor, un om căzut pe marginea șanțului.

„Am oprit mașina și am mers la el. L-am recunoscut pe nea’ Fane care era beat „mort”.

– Ce ai pățit nea’ Fane?

-Am bă-hu-hut 40 de pa-ha-hare de vin!

E clar! mi-am zis. Trebuie să-l duc acasă, că în două, trei ore moare de frig. Era căzut în zăpada amestecată cu gheață și noroi. Era … vai de capul lui!”, a povestit preotul.

El a încercat să-l urce pe bărbat în mașina sa, pentru a-l duce acasă. Numai că localnicul beat a început să țipe, crezând că cineva vrea să-l răpească.

„Am început să râd cu poftă de situația în care intrasem. Cuvintele lui nu mă supărau pentru că îmi dădeam seama că nu m-a recunoscut. (…) Într-o ultimă încordare, i-am luat mâinile de pe mașină, și am reusit să-l împing înăuntru culcându-l pe bancheta din spate. M-am urcat la volan și am plecat să-l duc acasa. Doar câțiva metri am mers și legănat de mașină, nea’ Fane a dat afară din el o parte din paharele băute lăsându-mi-le amintire. Mirosea îngrozitor. Așa-mi trebuie dacă nu-mi văd de drum!”, a continuat Nicolae Trușcă.

Ajuns la casa bărbatului, preotul a fost întâmpinat de „o bătrânică, slabă, uscată, sprijinindu-se într-un băț”, care s-a rușinat grozav când a văzut cum e adus soțul ei.

„Am ieșit afară din casă și am plecat spre poartă. In urma mea am auzit vorbele bocite, pline de reproș ale femeii la adresa bărbatului:

– Uită-te măăă…. bețivule cum arăți! Te-ai înnămolit și te-ai îmbătat ca porcuuu…! Vai de viața mea cu tineee…! Uită-te măăă… cum râde dracul de tineee…!”, a mai povestit părintele.

În finalul postării, preotul s-a arătat trist că asta e tot ce înțeleg unii din sărbătoarea Sfinților 40 de Mucenici: „Am plecat trist acasă, întrebându-mă unde am greșit dacă un credincios al parohiei mele face legătura între , care au murit pentru Hristos acum peste 1600 ani, și 40 de pahare de vin băute care duc la o beție vecină cu nebunia și moartea”.