Din 1 septembrie, preoții, călugării și călugărițele nu se vor mai putea trata în spitale dacă nu plătesc asigurarea de sănătate (CASS).

După 1 septembrie, preoții, călugării și călugărițele vor putea opta pentru doar prin plata contribuției individuale, prin depunerea declarației unice la organele fiscale. Plata se va face în două tranșe: 25% din sumă la depunerea declarației și restul de 75% până la 25 mai 2026.

„Această categorie de persoane va beneficia de asigurare de sănătate doar dacă își plătește contribuția, la fel ca restul contribuabililor. Dacă până acum făceau parte din categoria exceptată de la plată, începând cu 1 septembrie 2025 vor trece în rândul celor care trebuie să achite contribuția pentru a avea acces la servicii medicale”, a declarat Monalisa Artenie, purtătoarea de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Iași.

Potrivit acesteia, de acum, de la plata CASS vor fi exceptate strict persoanele care sunt cu adevărat nevoiașe, precum cele incluse în programe sociale sau care suferă de afecțiuni grave.

„Personalul monahal deține PFA-uri prin care obține venituri din vânzarea de lumânări și din diverse slujbe religioase. Sunt venituri înregistrate, iar decizia de a-i include în categoria persoanelor care trebuie să plătească contribuția de sănătate nu a fost întâmplătoare. Măsura a venit după confirmarea unor informații privind aceste surse de câștig”, a explicat Monalisa Artenie, pentru

Aceasta a mai susținut că atunci când mergem la medic vrem să fim tratați în condiții bune, cu aparatură de ultimă generație, or toate acestea costă bani, așa că trebuie să plătim CASS.

De altfel, și premierul Ilie Bolojan (PNL) a explicat faptul că mai multe categorii de persoane – cele în concediu de creștere a copilului, pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei ori personalul monahal – trebuie deoarece acum sunt prea multe categorii exceptate, iar sistemul sanitar de stat nu mai face față cu resursele pe care le are.

„La noi, excepția n-a mai fost excepție, ci de multe ori a devenit regulă. E o mare problemă și acum ne luptăm cu excepțiile pe care le-am creat în o grămadă de domenii.

Că vorbeam de sănătate, cum poate funcționa un sistem de sănătate finanțat cu contribuții modice de 6,3 milioane de contributori, cu sume mai mici sau mai mari, dar care trebuie să deservească 16,5 milioane de contributori? Nu are cum să funcționează, cât e subfinanțat cronic. Asta s-a întâmplat din cauza unor excepții.

Am încercat acum și am și reușit și vor fi două milioane de contributori suplimentari. Asta înseamnă că acest sistem va avea o capacitate mai mare să ofere servicii mai bune tuturor celor 16 milioane”, premierul Bolojan, pentru B1 TV.