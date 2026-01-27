B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
27 ian. 2026, 17:04
Cuprins
  1. Verdict favorabil pentru preotul care a abuzat o fetiță
  2. Cum a reacționat Episcopia Romano Catolică Iași

Judecătoria Vaslui a decis, marți, eliberarea condiționată a fostului preot romano-catolic Augustin Benchea din Bacău, condamnat în 2024 la patru ani de închisoare pentru agresarea sexuală a unei fete de 13 ani din parohie. Decizia instanței nu e definitivă.

Jurnalista Emilia Șercan a scris luni, pentru PressOne, că Episcopia Romano Catolică Iași a aflat despre abuzurile preotului încă din 2022, dar nu a sesizat Poliția, trimițând cazul la Vatican și aplicând doar sancțiuni canonice. Poliția s-a autosesizat abia după un an.

Augustin Benchea a fost arestat preventiv în iulie 2023 sub acuzația de agresiune sexuală în formă continuată. În instanță, el a încercat să se apere dând vina pe victimă, prezentând judecătorilor un email primit de la aceasta. Pe 30 iulie 2024, Benchea a fost găsit vinovat și condamnat definitiv la patru ani de închisoare, pedeapsă pe care și-o ispășește la penitenciarul din Vaslui.

Marți, Judecătoria Vaslui a admis cererea fostului preot și propunerea Comisiei de liberare condiţionată, informează HotNews.

Instanța a stabilit ca din data eliberării până în data ispășirii pedepsei Augustin Benchea să respecte un program de supraveghere. De asemenea, fostului preot i s-a atras atenția „la conduita viitoare şi consecinţele la care se expune, dacă va mai comite infracţiuni”.

Cum a reacționat Episcopia Romano Catolică Iași

După publicarea investigației jurnalistice în PressOne, episcopul Iosif Păuleț a cerut scuze în numele Episcopiei Romano-Catolice de Iași.

„În numele Episcopiei Romano-Catolice de Iași și al tuturor clericilor, ne cerem iertare victimei abuzului sexual săvârșit de Augustin Benchea, preot din Episcopia de Iași, familiei victimei, și tuturor persoanelor din comunitate afectate de aceste fapte extrem de grave, condamnate moral, canonic și penal”, se arată în mesajul transmis de episcop.

Acesta a mai afirmat că de la descoperirea cazului „am fost alături de victimă și de familia ei, și le suntem alături în continuare”.

„Condamnăm fără nicio rezervă și cu cea mai mare fermitate orice formă de abuz sexual asupra minorilor sau a persoanelor vulnerabile. Aceste fapte constituie infracțiuni grave, o încălcare a demnității umane și o îndepărtare față de Evanghelie și de misiunea Bisericii”, a mai transmis episcopul Iosif Păuleț.

