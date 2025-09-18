Visarion Alexa, preotul trimis în judecată pentru că ar fi agresat sexual o enoriașă a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Decizia, pronunțată de Curtea de Apel București este definitivă.

Visarion Alexa condamnat cu suspendare

Visarion Alexa, un „preot-vedetă” cu numeroase apariții la televiziune a fost acuzat că ar fi agresat sexual o enoriașă în timpul spovedaniei. Urmărirea penală și procesul au durat aproape trei ani, iar dosarul s-a încheiat cu o condamnare cu suspendare.

Joi, 18 septembrie, Curtea de Apel București a respins ca nefondat apelurile formulate de preot și de victima acestuia și a menținut sentința instanței de fond. Visarion Alexa, fost paroh la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, a fost condamnat, inițial, la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare.

Cazul datează din primăvara anului 2022, când o enoriașă l-a acuzat Visarion Alexa, că a agresat-o sexual. Incidentul s-a petrecut în timpul spovedaniei, iar femeia a depus o plângere penală câteva luni mai târziu. În timpul anchetei, preotul a fost reținut pentru 24 de ore, dar o instanță de judecată a dispus plasarea sub control judiciar.

Procurorii care au derulat ancheta au susținut în actele de acuzare că agresiunea a avut loc pe 23 aprilie 2022, în altarul de vară a unei biserici. Victima, o enoriașă care a venit la spovedanie, iar acolo ar fi avut loc incidentul.

Proces prelungit la Curtea de Apel

În prima instanță, Visarion Alexa a fost condamnat la doi ani și jumătate cu suspendare pentru agresiune sexuală. Dosarul a ajuns în apel, pe rolul Curții de Apel București, în 2024, iar procesul a cunoscut numeroase tergiversări. Judecătorii nu au reușit să se pună de acord asupra sentinței ce ar fi trebuit pronunțate în acest caz.

Drept urmare, în aprilie 2025 cauza a fost repusă pe rol pentru reluarea judecății în complet de divergență. În fața judecătorilor, preotul a mărturisit că regretă situația în care s-a ajuns și a cerut să fie achitat. După judecată, pronunțarea unui verdict a fost amânată în mai multe rânduri și astfel s-a ajuns în luna septembrie. În cele din urmă, Curtea de Apel a decis să respingă apelurile în acest caz și să mențină sentința de fond.

Visarion Alexa a rămas cu condamnarea de doi ani și jumătate cu suspendare pentru agresiune sexuală. De asemenea, conform deciziei primei instanțe, de fond, el a fost obligat să-i plătească victimei 2.700 de lei, daune materiale, și 35.000 de lei, daune morale.

Cum s-a apărat preotul față de acuzații

Scandalul a devenit public și a luat amploare în condițiile în care preotul era o „vedetă media. Visarion Alexa era un invitat obișnuit în emisiunile de radio și televiziune. El avea emisiuni la care dezbătea diferite teme de actualitate, prezentate în context religios. După izbucnirea scandalului, preotul s-a autosuspendat de la slujire.

În fața acuzațiilor a fost nevoit să recunoască faptul că a avut o relație de prietenie cu enoriașa. Această teorie a fost prezentată publicului, de avocata preotului, Mariana Mihai. În timpul anchetei, aceasta a insistat că între cei doi, preot și victimă, ar existat o relație de prietenie. Ea a căutat să inducă ideea că ar fi fost vorba despre o neînțelegere

„Relația de duhovnic a fost dublată de o relație de prietenie, partea vătămată recunoaște acest lucru. Dânsa comunica aproape non-stop, noaptea, ziua cu părintele și în această relație, pe fondul acelei prietenii și abordări personale, a intervenit și acest eveniment, incident din aprilie 2022. Nu a existat o relație foarte profundă. A depus plângerea pe 20 iulie, în ultima zi în care se putea formula plângere, iar acesta este un lucru destul de discutabil”, afirma avocata.

Visarion Alexa a recunoscut în fața superiorilor Pe parcursul cercetărilor, Patriarhia Română a anunţat că preotul şi-a recunoscut faptele în faţa unei comisii a Arhiepiscopiei Bucureştilor. Drept urmare, a fost suspendat de la slujire şi retras din funcţia de paroh. „Comisia de disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor i-a solicitat preotului Visarion Alexa o declaraţie personală pe marginea faptelor de care a fost acuzat recent. Acesta a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat şi în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere însă detalii amănunţite şi invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reţinut în declaraţii”, spunea la vremea respectivă purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu. Stenograme din timpul anchetei

Odată ce scandalul a luat amploare, iar preotul a fost pus sub acuzare de procurori, în spațiul public au apărut o serie de stenograme cu discuțiile dintre preot și victima sa. Din acestea rezultă, conform , că bărbatul ar fi pipăit-o în locuri intime: