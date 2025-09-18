B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv. A fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei enoriașe

Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv. A fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei enoriașe

Adrian Teampău
18 sept. 2025, 16:41
Preotul Visarion Alexa, condamnat definitiv. A fost acuzat de agresiune sexuală asupra unei enoriașe
Foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Visarion Alexa condamnat cu suspendare
  2. Proces prelungit la Curtea de Apel
  3. Cum s-a apărat preotul față de acuzații
  4. Visarion Alexa a recunoscut în fața superiorilor
  5. Stenograme din timpul anchetei

Visarion Alexa, preotul trimis în judecată pentru că ar fi agresat sexual o enoriașă a fost condamnat la închisoare cu suspendare. Decizia, pronunțată de Curtea de Apel București este definitivă.

Visarion Alexa condamnat cu suspendare

Visarion Alexa, un „preot-vedetă” cu numeroase apariții la televiziune a fost acuzat că ar fi agresat sexual o enoriașă în timpul spovedaniei. Urmărirea penală și procesul au durat aproape trei ani, iar dosarul s-a încheiat cu o condamnare cu suspendare.

Joi, 18 septembrie, Curtea de Apel București a respins ca nefondat apelurile formulate de preot și de victima acestuia și a menținut sentința instanței de fond. Visarion Alexa, fost paroh la Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” din Capitală, a fost condamnat, inițial, la doi ani și jumătate de închisoare cu suspendare.

Cazul datează din primăvara anului 2022, când o enoriașă l-a acuzat Visarion Alexa, că a agresat-o sexual. Incidentul s-a petrecut în timpul spovedaniei, iar femeia a depus o plângere penală câteva luni mai târziu. În timpul anchetei, preotul a fost reținut pentru 24 de ore, dar o instanță de judecată a dispus plasarea sub control judiciar.

Procurorii care au derulat ancheta au susținut în actele de acuzare că agresiunea a avut loc pe 23 aprilie 2022, în altarul de vară a unei biserici. Victima, o enoriașă care a venit la spovedanie, iar acolo ar fi avut loc incidentul.

Proces prelungit la Curtea de Apel

În prima instanță, Visarion Alexa a fost condamnat  la doi ani și jumătate cu suspendare pentru agresiune sexuală. Dosarul a ajuns în apel, pe rolul Curții de Apel București, în 2024, iar procesul a cunoscut numeroase tergiversări. Judecătorii nu au reușit să se pună de acord asupra sentinței ce ar fi trebuit pronunțate în acest caz.

Drept urmare, în aprilie 2025 cauza a fost repusă pe rol pentru reluarea judecății în complet de divergență. În fața judecătorilor, preotul a mărturisit că regretă situația în care s-a ajuns și a cerut să fie achitat. După judecată, pronunțarea unui verdict a fost amânată în mai multe rânduri și astfel s-a ajuns în luna septembrie. În cele din urmă, Curtea de Apel a decis să respingă apelurile în acest caz și să mențină sentința de fond.

Visarion Alexa a rămas cu condamnarea de doi ani și jumătate cu suspendare pentru agresiune sexuală. De asemenea, conform deciziei primei instanțe, de fond, el a fost obligat să-i plătească victimei 2.700 de lei, daune materiale, și 35.000 de lei, daune morale.

Cum s-a apărat preotul față de acuzații

Scandalul a devenit public și a luat amploare în condițiile în care preotul era o „vedetă media. Visarion Alexa era un invitat obișnuit în emisiunile de radio și televiziune. El avea emisiuni la care dezbătea diferite teme de actualitate, prezentate în context religios. După izbucnirea scandalului, preotul s-a autosuspendat de la slujire.

În fața acuzațiilor a fost nevoit să recunoască faptul că a avut o relație de prietenie cu enoriașa. Această teorie a fost prezentată publicului, de avocata preotului, Mariana Mihai. În timpul anchetei, aceasta a insistat că între cei doi, preot și victimă, ar existat o relație de prietenie. Ea a căutat să inducă ideea că ar fi fost vorba despre o neînțelegere

„Relația de duhovnic a fost dublată de o relație de prietenie, partea vătămată recunoaște acest lucru. Dânsa comunica aproape non-stop, noaptea, ziua cu părintele și în această relație, pe fondul acelei prietenii și abordări personale, a intervenit și acest eveniment, incident din aprilie 2022. Nu a existat o relație foarte profundă. A depus plângerea pe 20 iulie, în ultima zi în care se putea formula plângere, iar acesta este un lucru destul de discutabil”, afirma avocata.

Visarion Alexa a recunoscut în fața superiorilor

Pe parcursul cercetărilor, Patriarhia Română a anunţat că preotul şi-a recunoscut faptele în faţa unei comisii a Arhiepiscopiei Bucureştilor. Drept urmare, a fost suspendat de la slujire şi retras din funcţia de paroh.

„Comisia de disciplină din cadrul Arhiepiscopiei Bucureştilor i-a solicitat preotului Visarion Alexa o declaraţie personală pe marginea faptelor de care a fost acuzat recent. Acesta a recunoscut fapta incriminată de probatoriul consemnat şi în stenogramele devenite publice, refuzând să ofere însă detalii amănunţite şi invocând faptul că avocata sa l-a sfătuit să fie reţinut în declaraţii”, spunea la vremea respectivă purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, Vasile Bănescu.

Stenograme din timpul anchetei

Odată ce scandalul a luat amploare, iar preotul a fost pus sub acuzare de procurori, în spațiul public au apărut o serie de stenograme cu discuțiile dintre preot și victima sa. Din acestea rezultă, conform evz.ro, că bărbatul ar fi pipăit-o în locuri intime:

Preot: Ți-a fost rău?

Victimă: Cum adică?

Preot: Păi am simțit că te-ai relaxat un pic. Erai tare stresată cu povestea ta.

Victimă: Păi și asta credeți că am nevoie? Mai ales că dumneavoastră m-ați atins în zona intimă. Mi-ați atins vaginul. Asta produce detensionare.

Preot: Te deranjează că te-am atins?

Victima: Ca și preot m-ați atins sau ca prieten?

Preot: Ca prieten…

Victima: Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt?

Preot: Nu te stresa, sfânt e tot universul, e făcut de Dumnezeu.

Victima: Vreau să știu treaba cu dicționarul… Și explicațiile. Corpul meu s-a simțit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdomen, pe sâni, în partea intimă…

Preot:  E un gest de afecțiune, nu inventar.

Victima: E un gest de afecțiune din partea dumneavoastră că v-ați bucurat mai mult de atingeri mai ales că eu încercam să vă opresc și repetam că nu e voie. Corpul meu fiind inert, mai ales că sunteți preot și totul a avut loc într-un lăcaș sfânt. Și m-ați și împărtășit.

Preot:  Să nu cazi în ispita dorinței de a te răzbuna. Răzbunarea rănește și pe alții, dar mai ales pe tine.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
Eveniment
Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
Excursii de o zi prin Transilvania
Eveniment
Excursii de o zi prin Transilvania
Bursele studențești în vremuri de austeritate. Schimbările propuse de Ministerul Educației
Eveniment
Bursele studențești în vremuri de austeritate. Schimbările propuse de Ministerul Educației
Newsweek: 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi?
Eveniment
Newsweek: 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi?
Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET
Eveniment
Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET
Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar
Eveniment
Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar
Ce salariu câștigă Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, și cât plătește pe chirie la Luxemburg
Eveniment
Ce salariu câștigă Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, și cât plătește pe chirie la Luxemburg
Secretul bunicilor pentru frumusețe și vitalitate: elixirul tinereții din patru ingrediente
Eveniment
Secretul bunicilor pentru frumusețe și vitalitate: elixirul tinereții din patru ingrediente
Nu fluiera niciodată în casă! Ce ghinion atragi fără să-ți dai seama
Eveniment
Nu fluiera niciodată în casă! Ce ghinion atragi fără să-ți dai seama
Imopedia.ro aduce litoralul Greciei și Bulgariei la Târgul Național Imobiliar din București
Eveniment
Imopedia.ro aduce litoralul Greciei și Bulgariei la Târgul Național Imobiliar din București
Ultima oră
17:44 - Michelle Obama se află la București. Cât a costat un bilet la evenimentul unde a fost prezentă: “Mulțumesc eu că m-ați chemat”
17:41 - Carmen Tănase a făcut-o praf pe Elvira Deatcu: „Îți rup picioarele!” (VIDEO)
17:39 - Excursii de o zi prin Transilvania
17:30 - Bursele studențești în vremuri de austeritate. Schimbările propuse de Ministerul Educației
17:29 - Newsweek: 105.000 de români dețin arme letale acasă. Unii au chiar două. Când le pot folosi?
17:04 - Diabetul și parodontoza: Tratamente de ultimă generație cu laserul Waterlase și implant dentar la DENT ESTET
16:53 - Nicușor Dan, marele absent de la Adunarea Generală ONU. România va fi reprezentată de ministrul de Externe, Oana Țoiu
16:50 - Cum au reușit Monica Davidescu și Aurelian Temișan să rămână împreună 30 de ani
16:47 - Mihai Daraban: Acordul comercial UE-Mercosur va fi un pas înainte în dezvoltarea afacerilor la nivelul spațiului comunitar
16:43 - Pălăria Melaniei Trump i-a pus pe jar pe stiliști. Ce mesaj ascunde accesoriul purtat de prima-doamnă