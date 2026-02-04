Jurnalistul Victor Kapra, considerat veteranul presei economice şi de IT&C a murit. El a fost unul dintre promotorii presei specializate în domeniul IT&C, dar și consultant în domeniul internetului.

În prioada 2007-2008, Victor Kapra a fost new media content manager la , compania de publishing a grupului MediaPro. El a promovat în această funcție după ce a lucrat, anterior, ca desk editor la Mediafax, redactor-şef adjunct la Ziarul Financiar, redactor-şef al go4it!

De-a lungul vremii, s-a implicat în mai multe proiecte online și . Totodară a oferit consultanță în mai multe proiecte antreprenoriale.

De asemenea, a activat ca influencer în IT și nu numai.