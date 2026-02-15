Salvamontiștii din întreaga țară au avut una dintre cele mai solicitante zile din acest sezon, fiind chemați să intervină într-un număr ridicat de situații de urgență montană. Datele oficiale arată o presiune constantă asupra echipelor de salvare, pe fondul afluxului mare de turiști și al condițiilor dificile de pe trasee.

Ce arată bilanțul intervențiilor din ultimele 24 de ore

În decurs de o singură zi, Dispeceratul Național a înregistrat 125 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvatorilor montani. Cele mai multe solicitări au vizat zone intens frecventate, precum Lupeni, Sinaia și municipiul Brașov, unde activitatea turistică rămâne ridicată.

Potrivit reprezentanților , aceste misiuni au dus la salvarea a 130 de persoane aflate în dificultate, unele dintre cazuri fiind considerate complexe din punct de vedere medical și logistic.

Unde s-au înregistrat cele mai multe apeluri de urgență

Distribuția apelurilor indică o concentrare clară în anumite montane, cu 20 de solicitări pentru Salvamont Lupeni și 17 pentru Salvamont Sinaia. Municipiul Brașov a urmat cu 13 apeluri, iar alte zone precum Suceava, Bihor sau Prahova au raportat, la rândul lor, intervenții multiple, relatează News.ro.

Această dispersie geografică evidențiază faptul că riscurile nu sunt izolate, ci apar pe întreg lanțul carpatic, în special în zonele cu trasee aglomerate.

Pe lângă de urgență, salvamontiștii au primit și 44 de apeluri pentru sfaturi și informații despre trasee montane. Acest interes crescut arată nevoia de informare corectă înainte de plecarea pe munte, mai ales în perioadele aglomerate.

Cum au fost transportate persoanele salvate

„În cazul acestor intervenţii au fost salvate 130 de persoane. Dintre acestea, 39 de persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, 2 persoane au fost transportate cu elicopterele SMURD la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor”, au transmis salvamontiştii.

Intervențiile aeriene cu elicopterele SMURD au fost utilizate în situațiile considerate critice, în timp ce ambulanțele SAJ au asigurat transportul majorității pacienților către unități medicale.