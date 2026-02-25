B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux

Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux

Adrian Teampău
25 feb. 2026, 13:57
Prețul de vânzare a limuzinei lui Klaus Iohannis. Ce facilități are bolidul de lux
Klaus Iohannis lângă limuzina Audi A6 Sursa foto: oficiuldestiri.ro

Limuzina fostului președinte Klaus Iohannis, de pe vremea când conducea Primăria Sibiu, a fost vândută la licitație. Prețul de pornire a fost derizoriu, în ciuda personalității celui care a folosit bolidul de lux.

Limuzina fostului președinte scoasă la licitație

Primăria Sibiu a scos la licitație mașina pe care fostul președinte Klaus Iohannis o folosea pe vremea când era primar. Este vorba despre limuzina Audi A6, de culoare albastră, cu un motor de 3,2, pe benzină, tapițată cu piele bej, din anul 2005. Prețul de pornire, solicitat, de primărie a fost de 1.000 de euro, relativ mic, ținând cont că vehiculul a parcurs doar 120.000 de kilometri.

Primăria Sibiu a decis să renunțe la limuzina fostului președinte deoarece și-a propus să reînoiască flota de autovehicule.

Licitația a avut loc la Artmark 10, iar procedura de vânzare a fost în sistem hibrid. Cei interesați au putut licita din sală sau de acasă, în timp real, prin telefon sau online. De asemenea a existat și posibilitatea ca potențialii cumpărători să trimită oferta dinainte, într-un plic virtual.

Care a fost prețul de vânzare

Odată ce limuzina de protocol pe care a folosit-o prmarul Klaus Iohannis a fost scoasă la vânzare, au început să curgă ofertele. Primul preț, oferit de mai mulți cumpărători care și-au încercat norocul, a fost cel de pornire: 1.000 de euro.

Au urmat alte oferte, din ce în ce mai mari. Până la 5.000 de euro, ofertele au curs cu zecile. Numărul celor intersați s-a redus după ce s-a depășit acest prag. În cele din urmă, mașina a fost adjudecată la 9.500 de euro, mai mare decât prețul de vânzare de pe piață.

Klaus Iohannis a condus Primăria Municipiului Sibiu timp de 14 ani, între 2000 și 2014. El a fost ales pentru patru mandate consecutive din partea Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR). Ulterior, în 2014, a fost ales președinte al României, funcție pe care a ocupat-o pentru două mandate consecutive, până în 2024.

