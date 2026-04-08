Anunțul președintelui Donald privind încetarea focului cu Iranul și redeschiderea Strâmtorii Hormuz a dus la o scădere cu 14% a prețului petrolului Brent, până la 94 de dolari pe baril. Piețele bursiere asiatice reacționează însă cu euforie, înregistrând creșteri spectaculoase.

Scădere semnificativă a prețului petrolului

Prețul petrolului Brent a scăzut considerabil după ce Iranul a acceptat să redeschidă Strâmtoarea Hormuz sub propria administrare. Totuși, experții atenționează că problemele de aprovizionare nu vor dispărea imediat, deoarece producția în marile state exportatoare din Orientul Mijlociu a încetinit și nu poate fi reluată instantaneu, conform Sky News.

Înainte de atacurile SUA și Israel, petrolul era cotat în jur de 72 de dolari pe baril, iar prețul mediu al anului trecut a fost de 69 de dolari.

Piețele asiatice în euforie

În contrast cu evoluția petrolului, piețele bursiere asiatice au reacționat pozitiv. Principalul indice bursier din Coreea de Sud, Kospi, a urcat cu 7%, iar indicele Nikkei din Japonia a crescut cu 5%.

Ambele state depind puternic de importurile din Orientul Mijlociu și au fost afectate anterior de panică pe fondul temerilor privind penuria.

Armistițiul nu înseamnă revenirea imediată a producției

Saul Kavonic, șeful departamentului de cercetare în energie la MST Financial, explică că pauza de două săptămâni oferă „o ieșire de moment pentru ultimatumul prea bombastic al lui Trump, dar nu și pentru piețele petroliere sau pentru război”.

El a mai subliniat că producția de petrol și gaze naturale lichefiate (GNL), oprită în prezent, nu va fi reluată până când nu va exista mai multă încredere într-un armistițiu durabil. „Un armistițiu de două săptămâni ar permite eliberarea unei părți din petrolierele și transporturile de GNL blocate în Strâmtoarea Hormuz, oferind o ușoară relaxare a presiunii în luna mai. Nu înseamnă însă o creștere a producției, ci doar deblocarea stocurilor aflate pe mare”, a explicat Kavonic.

Negocierile, testul principal pentru piețe

Charu Chanana, strateg-șef de investiții la Saxo, a precizat că testul decisiv rămâne continuarea negocierilor și refacerea încrederii asiguratorilor și operatorilor de petroliere, astfel încât traficul prin Hormuz să revină la normal.

Prashant Newnaha, strateg senior la TD Securities din Singapore, a avertizat că o nouă escaladare nu poate fi exclusă, dar piețele tratează armistițiul ca fiind credibil și îl prezintă ca o „victorie majoră”.

„Pe termen mai lung, prețurile petrolului nu vor reveni la nivelurile de dinaintea războiului, ceea ce va menține inflația ridicată ca temă centrală pentru piețe”, a adăugat Newnaha.

Bursele americane, fluctuații în timpul ședinței

Mai devreme, marți, bursele din Statele Unite ale Americii au înregistrat fluctuații puternice în timpul ședinței de tranzacționare, reflectând incertitudinea legată de stabilitatea armistițiului și evoluțiile din Orientul Mijlociu.