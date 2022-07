Prețuri exorbitante! Сât a plătit o româncă pentru o ciorbă de pește, în Grecia?

Tot mai mulți turiști se plâng de prețurile pe litoral. Totul se scumpește, oamenii sunt nevoiți să scoată din buzunare sume uriașe de bani. O turistă din România a fost șocată de o notă de plată pe litoralul grecesc.

Ciorbă de pește a devenit un lux

Femeia și-a comandat o ciorbă de pește și : „Îmi pare rău pentru voi dragilor. Dar că sa vă consolam și noi am avut o experiență urâtă azi la taverna Elena din Nydri. Am vrut să mâncăm o ciorba de pește, era trecută în meniu, dar fără preț. Am întrebat dacă au și ne-au răspuns că da, doar că și noi am greșit că nu am întrebat cât e porția. Surpriza a fost la final…..18 euro porția…”, a scris românca pe Facebook, potrivit playtech.ro

Prețurile au explodat

Se pare că sezonul estival trece prin mai multe etape pe litoralul românesc, mai ales când vine vorba de domeniul financiar. Astfel că, sunt anunțate ultimele zile cu prețuri acceptabile pentru buzunarul romanilor la malul mării.

Mai exact, de la jumătatea lunii iulie, iar tarifele vor fi de lux pentru salariile turiștilor românii, mai ales la malul Mării Negre, conform Business24.ro.

Începutul sezonului estival a venit cu pachete turistice și cu 70% mai mici decât în plin sezon, prin intermediul programului social „Litoralul pentru toți”, acordat pentru intervalul de timp 22 mai-19 iunie 2022. Însă, după încheierea programului, prețurile au început să crească. De exemplu, turiștii au plătit mai mult pentru cazare, masă, dar și pentru șezlong.

Se pare că, de la jumătatea lunii iulie și până la finalul lunii august prețurile vor fi extrem de ridicate, deoarece aceasta reprezintă și perioada de vârf de sezon, și totodată, cei mai mulți dintre turiștii români au concediu în acest interval.

Cei care caută cazare în hotelurile de la malul Mării Negre în această perioadă se pot caza cu prețuri începând de la 34 de lei de persoana, pe noapte și au la dispoziție peste 4000 de locuri de cazare la preț redus.

Cum vor arăta prețurile pentru restul verii

Conform hotelierilor, vor fi între 30-40%, astfel că de săptămână viitoare toate serviciile se vor scumpi.

Chiar și așa, reprezentanții domeniului HoReCa se așteaptă ca gradul de ocupare al hotelurilor să crească, acesta fiind și unul dintre motivele pentru care se înregistrează și aceste creșteri.

În plus, hotelierii spun că atât timp cat cererile pentru sejururi vin în număr mare, înseamnă că turiștii își permit să facă față acestor tarife și prin urmare nu e nevoie de reducere.

Dacă ne raportăm la prețurile din prezent, pentru un sejur de 3 nopți, la un hotel de 3 stele, cu mic dejun inclus, costul pentru două persoane este de aproape 1000 de lei, conform sursei citate.