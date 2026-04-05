Prețurile alimentelor sunt în continuă creștere și nu există semne că această tendință se va opri curând. De la începutul anului, scumpirile au ajuns la aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Perspectivele rămân negative, fiind așteptate noi majorări după Paște. Principala cauză este creșterea costurilor la energie, gaze și combustibili. Avertismentul a fost transmis de președintele Federației Patronale Române din Industria Alimentară – , Aurel Popescu, potrivit Agerpres.

De ce vor continua să crească prețurile alimentelor în România

Creșterea de aproximativ 10% a prețurilor în 2026 față de 2025 a fost considerată, până recent, o evoluție „normală”, în contextul majorării TVA și al liberalizării pieței de energie.

„Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Suntem chiar departe de o normalitate şi faţă de toate statele. Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după , o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a transmis Aurel Popescu, potrivit sursei menționate.

Reprezentantul Romalimenta susține că lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților agravează situația.

„Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm. Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei. Am avut întâlnire şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, am avut şi întâlnirea tripartită Guvern-Patronate-Sindicate, cu premierul, care a notat şi atât”, a spus acesta.

Sunt suficiente măsurile Guvernului pentru a ține sub control prețurile

Impactul reducerii accizei la motorină este, în opinia lui Aurel Popescu, unul limitat și instabil. poate fi rapid anulată de fluctuațiile de pe piața internațională. Acesta subliniază că măsura nu oferă un sprijin real mediului de afaceri. Prețurile pot crește brusc chiar și de la o zi la alta, în funcție de contextul global.