Prețurile alimentelor continuă să crească. Noi scumpiri sunt așteptate după Paște: „Nu avem altă soluţie”

Ana Beatrice
05 apr. 2026, 17:32
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce vor continua să crească prețurile alimentelor în România
  2. Sunt suficiente măsurile Guvernului pentru a ține sub control prețurile
  3. Ce spune preşedintele Romalimenta despre riscul unei crize alimentare

Prețurile alimentelor sunt în continuă creștere și nu există semne că această tendință se va opri curând. De la începutul anului, scumpirile au ajuns la aproximativ 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Perspectivele rămân negative, fiind așteptate noi majorări după Paște. Principala cauză este creșterea costurilor la energie, gaze și combustibili. Avertismentul a fost transmis de președintele Federației Patronale Române din Industria Alimentară – Romalimenta, Aurel Popescu, potrivit Agerpres.

De ce vor continua să crească prețurile alimentelor în România

Creșterea de aproximativ 10% a prețurilor în 2026 față de 2025 a fost considerată, până recent, o evoluție „normală”, în contextul majorării TVA și al liberalizării pieței de energie.

„Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Suntem chiar departe de o normalitate şi faţă de toate statele. Toate statele au luat măsuri în aşa fel încât să contracareze creşterea aceasta de preţuri la carburanţi, iar noi, de la 1 aprilie, avem şi creşterea de preţ la gaze. Acum se înregistrează nişte creşteri de la o zi la alta, mai ales pe zona aceasta de energie – gaze, energie electrică şi combustibil. Nu avem ce face decât să le contabilizăm şi, după Paşte, o să ieşim şi o să ajustăm preţurile în aşa fel încât să putem rezista în piaţă. Nu avem altă soluţie”, a transmis Aurel Popescu, potrivit sursei menționate.

Reprezentantul Romalimenta susține că lipsa unor măsuri eficiente din partea autorităților agravează situația.

„Guvernul nu ia măsuri în pas cu tot ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult şi vrem să ţinem inflaţia pe loc. Nu o să o ţinem niciodată, pentru că ne obligă produsul să modificăm preţurile. După părerea mea, nu ştim să administrăm. Mediul de afaceri nu este băgat în seamă. Autorităţile se întâlnesc cu noi ca să bifeze că s-au întâlnit, spun că au luat act, dar fac tot ce ştiu ei. Am avut întâlnire şi cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, am avut şi întâlnirea tripartită Guvern-Patronate-Sindicate, cu premierul, care a notat şi atât”, a spus acesta.

Sunt suficiente măsurile Guvernului pentru a ține sub control prețurile

Impactul reducerii accizei la motorină este, în opinia lui Aurel Popescu, unul limitat și instabil. O scădere de doar 30 de bani poate fi rapid anulată de fluctuațiile de pe piața internațională. Acesta subliniază că măsura nu oferă un sprijin real mediului de afaceri. Prețurile pot crește brusc chiar și de la o zi la alta, în funcție de contextul global.

În acest context, Romalimenta a propus autorităților mai multe soluții concrete pentru a menține prețurile actuale la alimente. Printre acestea se numără extinderea facilităților pentru transportatori și pentru vehiculele sub 7,5 tone folosite în distribuție.

„Fiecare sub-ramură a industriei alimentare are o flotă proprie de maşini – carne, lapte, pâine – avem maşini specializate de transport produse, iar aceste maşini sunt cu gabarit mai mic pentru a putea face distribuţia în sutele de magazine care sunt în oraşe, însă în oraşe nu ai voie să circuli cu o maşină de 7,5 tone. Şi pentru că hotărârea cu distribuitorii se referă numai la maşini de peste 7,5 tone, atunci am rugat să se schimbe HG 1094/2025, unde e această prevedere de 7,5 tone, şi să se facă de la 2,4 tone, astfel încât şi maşinile specializate de alimente să intre în această jurisdicţie. De asemenea, am propus să se reducă acciza şi TVA-ul treptat, în aşa fel încât să acopere aceste cheltuieli suplimentare. Aceste costuri care nu erau prevăzute în buget, iar preţul să rămână acelaşi. Dacă s-ar dori să se facă ceva pentru industria alimentară, ar mai trebui să avem şi preţuri accesibile la gaze. Trebuie să facem aceste lucruri, dacă vrem să dăm alimente bune şi româneşti oamenilor”, a precizat Aurel Popescu.

Ce spune preşedintele Romalimenta despre riscul unei crize alimentare

Deși industria se confruntă cu presiuni tot mai mari, președintele Romalimenta oferă asigurări că nu vor exista lipsuri de alimente pe piață. Acesta susține că nu se conturează un risc real de penurie.

„Noi să avem energie ca să putem produce. Avem materii prime, avem de toate, fără probleme, dar, repet: să avem energie ca să putem produce. Oricum, noi producem produsele pe care le solicită populaţia, indiferent de costurile care sunt, dar toate costurile le băgăm în preţul de vânzare”, a mai punctat Aurel Popescu.

Citește și...
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Eveniment
Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Eveniment
Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
Eveniment
Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Eveniment
De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Eveniment
Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
Eveniment
Fostul ministru al Educației, Liviu Maior, a murit la vârsta de 85 de ani
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Eveniment
„Nicușor Dan” din înscenarea electorală a fost identificat! Detalii despre rețeaua investigată de DIICOT
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Eveniment
Mesaj de Paște de la Vatican. Papa Leon al XIV-lea cere liderilor lumii să aleagă pacea în locul războiului
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
Eveniment
Tendințele anului 2026 în moda evenimentelor: Cum alegem rochia de nașă pentru un look memorabil?
FRF, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, aflat în comă indusă: „Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră!”
Eveniment
FRF, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu, aflat în comă indusă: „Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră!”
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”