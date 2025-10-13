Prețurile au luat-o razna în România! Conform celor mai noi date publicate de (INS), energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere de preț din septembrie, peste 69% în ritm anual. Urmează fructele proaspete și serviciile de igienă și cosmetică, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la aproape 10%.

Cât de mult s-a scumpit energia și care sunt produsele cele mai afectate

Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă că prețurile au luat-o razna în România. a înregistrat cea mai mare scumpire, de 69,16% față de anul trecut, ceea ce a generat efecte în lanț asupra altor sectoare economice. În topul majorărilor se află și fructele proaspete, cu un plus de 32,42%, precum și serviciile de igienă și cosmetică, care au crescut cu 19,52%.

În sectorul transporturilor, se remarcă o ieftinire a transportului aerian cu 9,8%, dar și o creștere a transportului rutier cu 2,17%. Nici produsele alimentare nu au fost ocolite de valul scumpirilor: fructele și conservele din fructe au urcat cu aproape 19%, iar cafeaua și cacaua cu 19,23%. Singurele scăderi de preț s-au înregistrat la cartofi, cu 6,35%, și la unele fructe proaspete, care s-au ieftinit cu 7,82%.

De ce se scumpesc serviciile și ce se întâmplă cu gazele

Pe lângă scumpirea accentuată a energiei electrice, și alte servicii au înregistrat creșteri semnificative de preț, alimentate de costurile mai mari ale producției și ale resurselor. Energia termică s-a scumpit cu 13,63%, afectând direct facturile populației, în special în zonele urbane unde încălzirea centralizată este predominantă. În același timp, publicațiile tipărite (ziarele, revistele și cărțile) au consemnat o majorare de 10,48%, influențată de costurile crescute ale hârtiei și distribuției.

Totuși, există și o evoluție pozitivă: gazele naturale s-au ieftinit cu 2,04%. În sectorul transporturilor, serviciile feroviare au devenit mai scumpe cu aproape 19%, în timp ce transportul aerian s-a ieftinit semnificativ, cu 14,91%. De asemenea, serviciile de telefonie și cele poștale au înregistrat ușoare scăderi de preț, de 1,33%, respectiv 0,59%.

Cum explică INS inflația și ce așteptări are BNR pentru finalul anului

Rata anuală a a crescut la 9,88% în septembrie 2025, de la 9,85% în august. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu peste 11%, serviciile cu 10,36%, iar produsele alimentare cu 7,86%.

Banca Națională a României a revizuit prognoza de inflație pentru finalul anului, estimând că aceasta va depăși 9%, după ce, anterior, era prevăzută la 4,6%. De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA de 21%, în loc de 19%, ceea ce a dus la scumpiri în lanț.