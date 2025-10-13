B1 Inregistrari!
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie

Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 12:00
Prețurile au luat-o razna în România! Energia electrică, fructele și alimentele de bază s-au scumpit semnificativ în septembrie
Cuprins
  1. Cât de mult s-a scumpit energia și care sunt produsele cele mai afectate
  2. De ce se scumpesc serviciile și ce se întâmplă cu gazele
  3. Cum explică INS inflația și ce așteptări are BNR pentru finalul anului

Prețurile au luat-o razna în România! Conform celor mai noi date publicate de Institutul Național de Statistică (INS), energia electrică a înregistrat cea mai mare creștere de preț din septembrie, peste 69% în ritm anual. Urmează fructele proaspete și serviciile de igienă și cosmetică, în timp ce rata anuală a inflației a urcat la aproape 10%.

Cât de mult s-a scumpit energia și care sunt produsele cele mai afectate

Datele publicate de Institutul Național de Statistică confirmă că prețurile au luat-o razna în România. Energia electrică a înregistrat cea mai mare scumpire, de 69,16% față de anul trecut, ceea ce a generat efecte în lanț asupra altor sectoare economice. În topul majorărilor se află și fructele proaspete, cu un plus de 32,42%, precum și serviciile de igienă și cosmetică, care au crescut cu 19,52%.

În sectorul transporturilor, se remarcă o ieftinire a transportului aerian cu 9,8%, dar și o creștere a transportului rutier cu 2,17%. Nici produsele alimentare nu au fost ocolite de valul scumpirilor: fructele și conservele din fructe au urcat cu aproape 19%, iar cafeaua și cacaua cu 19,23%. Singurele scăderi de preț s-au înregistrat la cartofi, cu 6,35%, și la unele fructe proaspete, care s-au ieftinit cu 7,82%.

De ce se scumpesc serviciile și ce se întâmplă cu gazele

Pe lângă scumpirea accentuată a energiei electrice, și alte servicii au înregistrat creșteri semnificative de preț, alimentate de costurile mai mari ale producției și ale resurselor. Energia termică s-a scumpit cu 13,63%, afectând direct facturile populației, în special în zonele urbane unde încălzirea centralizată este predominantă. În același timp, publicațiile tipărite (ziarele, revistele și cărțile) au consemnat o majorare de 10,48%, influențată de costurile crescute ale hârtiei și distribuției.

Totuși, există și o evoluție pozitivă: gazele naturale s-au ieftinit cu 2,04%. În sectorul transporturilor, serviciile feroviare au devenit mai scumpe cu aproape 19%, în timp ce transportul aerian s-a ieftinit semnificativ, cu 14,91%. De asemenea, serviciile de telefonie și cele poștale au înregistrat ușoare scăderi de preț, de 1,33%, respectiv 0,59%.

Cum explică INS inflația și ce așteptări are BNR pentru finalul anului

Rata anuală a inflației a crescut la 9,88% în septembrie 2025, de la 9,85% în august. Mărfurile nealimentare s-au scumpit cu peste 11%, serviciile cu 10,36%, iar produsele alimentare cu 7,86%.

Banca Națională a României a revizuit prognoza de inflație pentru finalul anului, estimând că aceasta va depăși 9%, după ce, anterior, era prevăzută la 4,6%. De la 1 august, România aplică o cotă standard de TVA de 21%, în loc de 19%, ceea ce a dus la scumpiri în lanț.

