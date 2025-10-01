B1 Inregistrari!
Prețurile chiriilor din marile orașe au explodat. De câți bani are nevoie, lunar, un student pentru a se întreține

01 oct. 2025, 21:40
Sursa foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât costă să închiriezi o garsonieră în București
  2. Cu cât a crescut numărul proprietăților date spre închiriere
  3. De câți are nevoie lunar un student

Odată cu începerea anului universitar, prețurile chiriilor par că au explodat în cele mai mari orașe din țară. Pentru tinerii care studiază în București, traiul de zi cu zi este o adevărată provocare, întrucât costurile lunare pentru cazare și întreținere se apropie ca valoare de un salariu mediu net.

Cât costă să închiriezi o garsonieră în București

Pentru studenții care nu au prins un loc la cămine de stat, luna septembrie a fost marcată de căutarea unei chirii. Cererea mare de pe piață a făcut ca prețurile să explodeze, iar acest fenomen a putut fi observat cel mai bine în București.

Conform unui studiu făcut de o platformă de închirieri și vânzări imobiliare, chiria medie pentru o garsonieră în Capitală a ajuns la 403 euro. Cei care își doresc încă și mai mult loc, trebuie să plătească în jur de 600 de euro pentru un apartament cu două camere și aproximativ 831 de euro, pentru unul cu trei camere.

Cu cât a crescut numărul proprietăților date spre închiriere

Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, numărul proprietăților care au fost date spre închiriere anul acesta a crescut cu 45%. Cu toate că oferta a fost mai mare, prețurile nu au scăzut, ci din contră.

La nivel național, Constanța este pe primul loc la creșterea tarifelor chiriilor, în special la apartamentele de trei camere, unde prețurile au urcat cu 16% într-un singur an. Paradoxal, Cluj-Napoca, renumit pentru prețurile exorbitante ale imobiliarelor, a înregistrat o ieftinire de aproximativ 5% la garsoniere.

De câți are nevoie lunar un student

Un student care provine dintr-un alt oraș decât cel în care este la facultate are, în medie, nevoie de 2.730 de lei pe lună. În acești bani intră costurile legate de chirie și cheltuielile pentru hrană. Dacă ar fi să adăugăm și costurile de transport, taxe universitare, rechizite, îmbrăcăminte sau cheltuieli sociale, bugetul ar putea depăși chiar și 5.000 de lei, potrivit Click!.

Cele mai recente date oficiale arată că salariul mediu net în România, în luna august 2025, a fost de 5.517 lei. Așadar, un student ar avea nevoie de un venit comparabil cu un salariu mediu net pentru a face față vieții dintr-un oraș mare, ceea ce, este greu realizabil fără un loc de muncă sau sprijinul părinților.

