Prețurile din Aeroportul Otopeni îngrozesc turiștii! Cât a ajuns să coste un simplu sendviș

Elena Boruz
12 aug. 2025, 21:53
Prețurile din Aeroportul Otopeni îi șochează pe turiști. Chiar și dacă sunt flămânzi, aceștia refuză să cumpere mâncare din incinta aeroportului și apelează la diverse soluții.

Unii rămân flămânzi, alții optează pentru mâncarea de acasă. Cert este că în ambele situații ies în avantaj sau cel puțin, mai bine decât dacă ar cumpăra din aeroport.

Cuprins:

  • Cât costă mâncarea în Aeroportul Otopeni
  • Sorin Mierlea, preşedinte Infocons: „Apa este nepotabilă”

Cât costă mâncarea în Aeroportul Otopeni

Pentru unii un preț rezonabil, pentru alții un preț exagerat, un sendviș ajunge să coste aproape 60 de lei. Dacă o pizza Margheritta la un restaurant, în oraș, costă 40 de lei, în Aeroportul Otopeni, cel mai mare din România, aceasta atinge prețul de aproape 50 de lei, deși are cu 110 grame mai puțin, potrivit observator news.

Cum să mănânci un sendviş la 55 de lei în Aeroport? Ar însemna să fii nebun! Sendviş de acasă, frumuşel, când mergi în călătorie cu salam de sibiu şi caşcaval afumat, probabil la 4 lei sendvişul”, spune un tânăr, conform aceleiași surse.

„La preţurile astea şi la salariile pe care le avem, 60 de lei este un preţ destul de mare pentru noi! Este enorm un sendviş să coste atâta! Dacă pleci în vacanţă şi ai banii socotiţi, nu ai bani să mănânci un sendviş aici!”, adaugă un turist.

Sorin Mierlea, preşedinte Infocons: „Apa este nepotabilă”

Ceea ce este și mai șocant este faptul că președintele Infocons a declarat că apa nu este potabilă. De asemenea, acesta a mai spus că ar trebui să fie efectuate evaluări, referitoare la politicile de vânzare din aeroport.

„Consiliul Concurenţei trebuie să facă evaluări foarte clare cu privire la anumite politici de vânzare din această locaţie. Dacă mergi în Aeroportul Otopeni şi ai nevoie de un tratament medical, să poţi să iei o pastilă, din păcate apa este nepotabilă”, a declarat Sorin Mierlea, preşedinte Infocons, potrivit sursei anterioare.

