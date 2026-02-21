În această perioadă, serele oferă un adevărat tablou de primăvară, plin de culoare și parfum. Lalelele, zambilele și freziile au înflorit deja și sunt pregătite pentru a fi culese. sunt păstrate în condiții speciale, la temperaturi controlate, pentru a-și menține prospețimea. Astfel, ele vor ajunge în buchete perfecte la începutul lunii martie.

În spatele acestor flori este o muncă începută încă din luna noiembrie. Atunci, producătorii au pregătit culturile și au îngrijit fiecare fir cu atenție. Unii au ajuns să cultive chiar și 25.000 de flori, în ciuda costurilor mai ridicate din această iarnă. Anul acesta, anumite sortimente vor avea cu aproximativ 10% mai mari, însă producătorii încearcă să le mențină la un nivel accesibil.

„Nu putem nici majora preţul pentru că avem şi concurenţă, trebuie să menţinem un preţ poate ca şi anul trecut. în ciuda faptului că toate s-au scumpit, cheltuielile sunt mult mai mari, dar probabil profitul o să fie mult mai mic”, a tranamis un producător din Bădeuți, notează observatornews.ro.

În același timp, alți florari au ales să experimenteze și să introducă soiuri noi, păstrând însă și florile sigure. „Am rămas cu acelaşi număr de zambile ca să ştim sigur că le putem vinde. Anul acesta am încercat ceva nou, nişte lalele”, a spus un producător din Hânțești.

Cât sunt dispuși să plătească oamenii pentru un buchet în acest an

Florile rămân printre cele mai oferite la început de martie, însă prețurile sunt mai mari decât în anii trecuți. O zambilă sau o garofiță costă în jur de 15 lei, iar o lalea aproximativ 5 lei. Pentru un aranjament special, realizat în florării, prețul poate depăși 150 de lei. Suma diferă în funcție de dimensiune și de complexitatea buchetului.

„Clienţii adoră zambila ca de fiecare dată. Într-adevăr s-a mai scumpit un pic zambila. Preţul o să fie 10-12 lei pe ghiveciul de zambilă. Vânzările au scăzut faţă de anii trecuţi”, a declarat un producător.

Reprezentanții florăriilor observă că, de 1 Martie, clienții alocă bugete mai mici, deoarece florile sunt oferite mai mult simbolic, ca . De asemenea, unii cumpărători recunosc că au început să fie mai selectivi și oferă flori doar celor foarte apropiați. Alții spun că, indiferent de costuri, pentru astfel de ocazii găsesc întotdeauna o soluție.

În lipsa ghioceilor, florăriile s-au orientat către și frezii, cele mai căutate flori de primăvară din ultimii ani. Tot mai populare au devenit și florile criogenate, considerate cadouri de durată, ale căror prețuri pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge la câteva mii.