Prețurile la polițele RCA ar putea exploda din toamnă / Președintele COTAR: „Multinaționalele de asigurări nu sunt controlate nici acum, după falimentele de răsunet” (VIDEO)

Transportatorii avertizează că din toamnă prețurile la asigurările RCA ar putea exploda. Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, a declarat într-o intervenție pentru B1 TV că asiguratorii nu respectă prețurile plafonate de referință și că nici după falimentele de răsunet din ultimii ani nu sunt controlați:

„Am anunțat încă din timp și am preconizat falimentul City și falimentul Euroins prin toate comunicatele pe care le-am dat cu ani de zile în urmă.

Același lucru se întâmplă și astăzi, am asistat la o așa zisă plafonare a tarifelor la prețurile din februarie care nu s-au respectat de către asigurator sub nicio formă.

O poliță la un camion B0 -18.020 de lei, când tot pe acea poliță tariful de referință este 8.700 de lei. Iar e o bătaie de joc la adresa noastră, când spun la adresa noastă vă spun că noi, transportatorii de merfă și persoane, plus activitățile noastre conexe service-uri auto, școli de șofer, taxi, aducem peste 18% din PIB-ul României”.

Potrivit președintelui COTAR, asiguratorii au obținut profituri și de 12 ori mai mari față de 2020:

Ca să fie bătaia asta de joc la adreasa noastră de către aceste multinaționale de asigurări și ele să nu fie controlate nici după aceste două falimente de răsunet din țară este….nu știu cum să o interpretez, cine sunt interesați.

Pe de altă parte, vedem că din 2017 până în prezent nu a apărut nicio unitate financiară românească care să emită polițe RCA. Oare interesele sunt atât de mari încât banii noștri să fie dați sub diferite forme în afară? Statul român nu are nevoie de bani? Vedem că are nevoie de bani, că vor să ne impoziteze, că a crescut energia, gazul, vedem absolut tot. Pe de altă parte, vedem că se încearcă scăderea prețurilor la produsele de bază, dar asiguratori iau profiturile de 12 ori mai mari față de 2020 și dublu față de 2021. Pe banii noștri le merge foarte bine”.