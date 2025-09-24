B1 Inregistrari!
George Lupu
24 sept. 2025, 18:49
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat prima ediție a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolodor
  2. Extinderea festivalului
  3. Care este echipa festivalului

Între 18 și 21 septembrie, peste 2000 de copii și adolescenți au participat la ateliere, întâlniri cu scriitori, concerte și vernisaje la prima ediție a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolodor, desfășurat la Botoșani.

Cum s-a desfășurat prima ediție a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolodor

Serile de la Teatrul Național „Mihai Eminescu” au atras peste 1000 de spectatori, iar 50 de voluntari au dat energie evenimentului. La prima ediție a Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolodor au fost implicați 35 de profesori și învățători care au coordonat întâlnirile dintre elevi și autori, iar alte 60 de cadre didactice din învățământul primar au discutat cu cinci dintre cei mai apreciați scriitori de literatură pentru copii despre rolul cărții în educație.

Printre invitați s-au numărat Gabriela Adameșteanu, Matei Vișniec, Florin Bican, Alex Moldovan, Veronica D. Niculescu, Adina Rosetti, Adina Popescu, Mihai Mănescu, Mircea Pricăjan, Dan Ungureanu, criticul literar Ioana Bot, jurnaliștii Mihnea Măruță și Viorel Ilișoi, ilustratori consacrați și Ada Milea.

Toți au fost întâmpinați cu entuziasm și aplauze de un public numeros, potrivit ziaruldeiasi.ro.

“Sunt foarte bucuros de răspunsul publicului de toate vârstele din Botoșani la evenimentele propuse de noi în cadrul Festivalului de Literatură pentru Copii și Adolescenți Apolodor . După câteva ediții, orașul poate deveni centrul de gravitație al unui ecosistem cultural și profesional din jurul copilului și copilăriei, incluzând nu doar scriitorii și ilustratorii, ci și editori, scenariști, profesioniști ai teatrului pentru copii, creatori de jocuri video și așa mai departe”, a declarat Dan Lungu, directorul festivalului.

Extinderea festivalului

Autoritățile locale au confirmat finanțarea pentru ediția viitoare și sprijină ideea extinderii evenimentului la nivel internațional.

„Avem două variante pentru viitorul României: să ne lăsăm copiii pradă arbitrariului din rețele, modelați de influenceri cu alte interese decât valorile și bunul gust, sau să încercăm să-i facem să se îndrăgostească, prin cărți și prin muzică, de limba română și de apărătorii ei. Organizatorii lui Apolodor au ales a doua variantă și sunt onorat că am putut contribui la inocenta primă ediție a Festivalului”, a declarat Mihnea Măruță.

Succesul primei ediții a fost confirmat de sălile pline la școli, Memorialul Ipotești, Biblioteca Județeană și Teatrul „Mihai Eminescu”. Festivalul a atras deja parteneri din țară și din străinătate, iar următoarea ediție este programată pentru septembrie 2026.

Inițiat de Dan Lungu (director) și Luminița Corneanu (director artistic), Festivalul Apolodor s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în România și a fost finanțat de Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani. Evenimentul a fost organizat de Fundația Corona, cu sprijinul a numeroși parteneri instituționali, media și sponsori.

Care este echipa festivalului

Director: Dan Lungu

Director artistic: Luminița Corneanu

Curator al expozițiilor de ilustrație: Cezarina Caloian

Director executiv: Costică Roman

Asistent director: Pușa Piticari

Manager logistică și voluntari: Alexandru Teioșanu

Identitate vizuală: Marinela Ciobanu

Comunicare: Irina Siminiceanu

Social Media: Anamaria Ionel

Website: Robert Pietraru

Organizator: Fundația Corona

Finanțatori: Consiliul Local și Primăria Municipiului Botoșani

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Teatrul Național „Mihai Eminescu” Botoșani, Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu”, Botoșani, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Cinematograful Unirea Botoșani, Palatul Copiilor Botoșani, Casa Corpului Didactic Botoșani, Galeria ArtEast Iași, Tipografia Printco Iași, Agenția Caracteristic, CNIPT Botoșani, Asociația pentru Ospitalitate Culturală – AOC Iași, Asociația Scriitorilor de Literatură pentru Copii și Adolescenți din România – „De Basm”, Fundația Star of Hope – SOH România.

Edituri partenere: Editura Arthur, Editura Polirom, Editura Vlad și Cartea cu Genius, Editura YoungArt, Editura Minigrafic, Editura Humanitas Junior, Editura Gama, Editura Alice Books;

Parteneri media: Radio România Cultural, TVR Cultural, TVR Iași, Buzz Botoșani, PressHub, Revista Clivaj, Botoșăneanul, VIVA FM, Monitorul de Botoșani, Observator Cultural;

Sponsori: Nea Ilie Bucătarul Sulița, SC Practic Comerț Strugaru SRL Darabani, Armonia Gustului Havârna, Cofetăria Rida Botoșani, Artechwine Botoșani, Danimet Exim SRL, SC Optim Diagnostic SRL, SC S&S BISMGM SRL, Botoșani Shopping Center, Cambridge Star Srl, Gramma Wines, CostelinoL, Ecomed, Bahm Construcții Civile și Industriale SRL, Clinica Medicală Atria, Electroalfa.

Partener de mobilitate: Darex Auto.

Partener de hidratare: Aqua Carpatica.

