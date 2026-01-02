B1 Inregistrari!
Prima Lună plină din 2026 aduce „Superluna Lupului”. Când și cum poate fi observat fenomenul astrologic

02 ian. 2026, 15:03
Prima Lună plină din 2026 aduce „Superluna Lupului”. Când și cum poate fi observat fenomenul astrologic
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce reprezintă „Superluna Lupului” și de unde provine denumirea
  2. Când și cum poate fi observat fenomenul astrologic
  3. Ce particularități are Luna Lupului din punct de vedere astronomic

Prima Lună plină a anului 2026 aduce un eveniment astronomic atractiv în acest weekend. „Superluna Lupului” va putea fi observată pe cer alături de planeta Jupiter, oferind un spectacol vizual deosebit.

Ce reprezintă „Superluna Lupului” și de unde provine denumirea

Luna plină din luna ianuarie este cunoscută tradițional sub numele de „Luna Lupului”, denumirea fiind de asemnea legată de obiceiurile vechi din emisfera nordică. În această perioadă a anului, lupii erau mai des auziți urlând, fenomen asociat cu iernile aspre și lipsa hranei.

De-a lungul timpului, diferite triburi native americane au folosit și alte denumiri, precum Luna Rece, Luna Exploziei de Ger, Luna Înghețului sau Luna Dură., toate reflectând condițiile climatice specifice lunii ianuarie. În Europa, această Lună plină este cunoscută adesea drept „Luna de după Yule”, în legătură cu vechiul festival care se întindea de la solstițiul de iarnă până la începutul anului.

Când și cum poate fi observat fenomenul astrologic

Cel mai bun moment pentru observarea Lunii Lupului va fi sâmbătă seara, pe 3 ianuarie, chiar la răsăritul Lunii, imediat după apusul Soarelui. Atunci, satelitul natural al Pământului va apărea mai mare și mai strălucitor decât de obicei, datorită apropierii sale de planeta noastră.

Luna va fi încadrată pe cer de două obiecte foarte vizibile, oferind un tablou spectaculos pentru observatori. 

Jupiter se va afla la doar o săptămână de opoziție, momentul în care planeta este situată exact opus Soarelui pe cer și apare extrem de luminoasă. În 2026, această configurație face ca Jupiter să fie una dintre cele mai strălucitoare prezențe nocturne, ușor de identificat chiar și fără instrumente astronomice, relatează LiveScience.

Apropierea sa aparentă de Lună nu indică o relație fizică între cele două corpuri cerești, însă alinierile de acest tip sunt apreciate pentru impactul vizual și ușurința observației.

Ce particularități are Luna Lupului din punct de vedere astronomic

Fiind Luna plină cea mai apropiată de solstițiul de iarnă, din 21 decembrie, Luna Lupului descrie cel mai înalt arc pe cerul nopții, observat din emisfera nordică. Acest lucru se întâmplă deoarece Luna plină se află în opoziție față de Soare, iar traiectoria sa „imita” drumul soarelui de vară, scrie Digi24.

Luna Lupului este, totodată, a patra superlună consecutivă, deși nu va părea spectaculos de mare. Este considerată superlună deoarece faza de Lună plină are loc aproape de perigeu, la o distanță de aproximativ 362.312 kilometri față de Pământ.

După acest eveniment, următoarea Lună plină va fi „Luna Zăpezii”, programată pentru data de 1 februarie, marcând o nouă etapă în calendarul astronomic al anului.

