Acasa » Eveniment » Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)

Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)

Ana Beatrice
29 sept. 2025, 10:55
Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
Sursa Foto: Facebook/ Meteoplus
Cuprins
  1. Cum a arătat prima ninsoare la munte în România
  2. Ce anunță meteorologii după prima ninsoare
  3. Ce trebuie să știe șoferii care tranzitează zonele montane

Prima ninsoare la munte în România a venit mai devreme decât se așteptau turiștii și localnicii. În ultimele ore, fulgi mari au căzut în Harghita, pe Transalpina, la Pasul Prislop din Maramureş și în zona Gura Haitii din județul Suceava. Imaginile surprinse arată cum toamna s-a îmbinat neașteptat cu iarna, transformând peisajele montane în tablouri spectaculoase.

Cum a arătat prima ninsoare la munte în România

În Harghita, noaptea de duminică spre luni a adus peisaje de poveste. În staţiunile Mădăraş, Borsec şi Ciumani, zăpada a acoperit drumurile, pădurile și curțile, spre surprinderea localnicilor. Vântul a viscolit fulgii la altitudini de peste 1.800 de metri, iar atmosfera a fost una autentică de iarnă, chiar dacă ne aflăm abia la final de septembrie, potrivit observatornews.ro.

Harghita, Mădăraș
Sursa Foto: facebook/ Meteoplus (Harghita, Mădăraș)

Pe Transalpina, la cota 2000, stratul de nea a acoperit carosabilul, iar șoferii au avut parte de un drum parcă desprins din basme. La Pasul Prislop și în zona Gura Haitii, turiștii au filmat momentele în care fulgii de zăpadă au început să cadă, marcând astfel prima ninsoare la munte în România.

Ce anunță meteorologii după prima ninsoare

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de vreme rece, ploi și ninsori la altitudini mari, valabilă între 29 septembrie, ora 10:00 și 2 octombrie, ora 10:00.

Specialiștii avertizează că, în următoarele zile, temperaturile maxime se vor situa între 11 și 20 de grade, iar minimele între 1 și 10 grade. La munte, la altitudini de peste 1700 de metri, ninsorile vor predomina, iar stratul de zăpadă poate atinge 5–10 cm.

Ce trebuie să știe șoferii care tranzitează zonele montane

Meteorologii îi avertizează pe șoferi să circule cu prudență în zonele montane. Vremea instabilă, cu ploi și ninsori, poate afecta serios condițiile de drum, mai ales pe Transalpina și în Pasul Prislop.

Pentru cei care iubesc sporturile de iarnă, prima ninsoare la munte în România a fost o surpriză plăcută, dar pentru conducătorii auto reprezintă un semnal de alarmă că sezonul rece își face simțită prezența mult mai devreme.

