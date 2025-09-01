Prima zi de toamnă vine cu scumpiri pentru șoferi. Prețul rovinietei pentru autoturisme a crescut

Șoferii de autoturisme vor fi obligați să scoată mai mulți bani din buzunare, începând de luni 1 septembrie în contextul scumpirii taxei de drum (rovinieta). Autoritățile au mărit și valoarea amenzilor.

Care sunt noile tarife pentru taxa de drum

Unde poate fi achiziționată rovinieta

Începând cu prima zi a toamnei, au primit o veste proastă din partea autorităților. Tarifele pentru taxa de drum, , se vor mări semnificativ, începând cu 1 septembrie. Totodată, în același context, se dublează și costul amenzilor percepute celor care încalcă legea. Potrivit , creșterile de preț vor fi cuprinse între un euro și 22 de euro.

„În ceea ce privește tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise”, a transmis CNAIR.

Administratorul drumurilor a informat șoferii, care circulă pe rețeaua de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, începând de luni, 1 septembrie 2025, prețul rovinietei se modifică, după cum urmează:

rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

De asemenea, tot de luni, 1 septembrie, se va modifica și cuantumul amenzii pentru cei care circulă fără rovinietă. Noile amenzi vor fi cuprinse între 500 de lei și 1.000 de lei. Practic va fi o dublare a valorii.

CNAIR le reamintește conducătorilor auto că rovinieta, cât și peajul (tariful de trecere pentru utilizarea podurilor dintre Fetești și Cernavodă) pot fi achitate prin mai multe metode de plată: