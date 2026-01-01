B1 Inregistrari!
Prima zi din an a scos românii din case. Constanța plină de turiști, iar pârtiile asaltate de mii de oameni

Ana Beatrice
01 ian. 2026, 17:53
Sursă Foto: Inquam Photos / Costin Dinca
Cuprins
  1. Cum s-au bucurat turiștii de prima zi din an
  2. Câți turiști au ales muntele pe 1 ianuarie 2026

Românii, după masa festivă și petrecerea de Revelion, au ales să continue bucuria în aer liber. Pârtiile au fost pline de turiști dornici de distracție și peisaje de iarnă spectaculoase. Alții au preferat plimbările liniștite, bucurându-se de atmosfera proaspătă a primei zile din noul an. La Constanța, sute de oameni au ieșit pe faleză, în zona Cazinoului. Frigul aspru nu i-a descurajat, iar oamenii s-au bucurat de aerul rece și de priveliște.

Cum s-au bucurat turiștii de prima zi din an

Prima zi din noul an i-a găsit pe români dornici de experiențe speciale și momente memorabile. Unii au ales să petreacă la malul mării, în timp ce alții s-au bucurat de distracția de pe pârtiile de munte.

„Pentru mine este prima dată când petrec 1 ianuarie la mare”, a declarat o femeie pentru Antena 3 CNN.

„E foarte frumos, sunt din Ialomiţa, am venit la o prietenă, e superbă mare”, a spus o turistă care s-a plimbat pe faleza din Constanţa.

La munte, distracția nu s-a oprit odată cu trecerea în noul an. După o noapte întreagă de petrecere, turiștii au ieșit încă de dimineață pe pârtiile de săniuș.

„E foarte multă adrenalină, da. Trebuie să ai grijă să nu te loveşti”, a precizat o tânără care s-a distrat pe sanie.

„E foarte bine, e atmosfera aceea frumoasă de pârtie”, a a mai afirmat o adolescentă.

Câți turiști au ales muntele pe 1 ianuarie 2026

Încă din prima zi a noului an, stațiunea Sinaia a fost luată cu asalt de iubitorii iernii. Peste o mie de turiști au urcat joi în golul alpin, atrași de stratul generos de zăpadă, care măsoară între 20 și 40 de centimetri.

Directorul general al Transport Urban Sinaia, Maria Floricică, a anunțat că sunt pregătiți peste 10 kilometri de domeniu schiabil. Este vorba despre șase pârtii complet funcționale, la care se adaugă și zona de inițiere de la Cota 2.000, notează Agerpres.

Numărul vizitatorilor a continuat să crească de la o oră la alta. Până în prezent, aproximativ 1.200 de turiști au ajuns pe pârtii și s-au bucurat de condiții excelente pentru sporturile de iarnă.

Programul instalațiilor de transport pe cablu a fost prelungit cu 30 de minute pentru a face față numărului mare de turiști. Astfel, Telescaunul Soarelui și Telescaunul Dorului funcționează până la ora 16:30, iar Gondola Carp până la ora 17:00. De asemenea, Gondola Sinaia și Telecabina, tronsonul 1, au program extins până la ora 17:30. În plus, sania alpină rămâne deschisă publicului până la ora 16:00.

Nici celelalte stațiuni montane nu au fost mai prejos. La Bușteni sunt deschise pârtia de săniuș, zona pentru începători din Fun Park și sania alpină, pregătite să îi primească pe turiști. La Azuga, mai multe segmente ale domeniilor Sorica și Cazacu sunt funcționale, oferind adrenalină, zăpadă bună și o atmosferă de vacanță în toată regula.

