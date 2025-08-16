Un nou segment de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare a fost pus în funcțiune în zona Bucur Obor, parte a unui proiect major de modernizare a rețelei de termoficare a Bucureștiului, anunță Stelian Bujduveanu, pe Facebook, potrivit .

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat pe Facebook că au fost finalizate probele de presiune și că un tronson de 500 de metri de conductă magistrală este acum în exploatare.

Aceasta furnizează agent termic pentru o parte din zona Bucur Obor, pe porțiunea dintre Strada Chiristigiilor și Șoseaua Colentina.

„Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare, după ce zilele acestea am finalizat probele de presiune.

Acest tronson alimentează cu agent termic o parte din zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor și Șoseaua Colentina”, a declarat primarul interimar al capitalei, Stelian Bujduveanu, într-o postare pe rețelele de socializare, citat de Agerpres.

Ce reprezintă proiectul Magistrala II SUD

Tronsonul este inclus în Obiectivul 3 – II SUD, un proiect cu o lungime totală de 9 km. Până acum, Compania Municipală Servicii a reușit să schimbe 3 km de conducte.

„Această magistrală este extrem de importantă întrucât asigură distribuția apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviației, iar vechile conducte au dus la zeci de avarii în ultimii ani”, a mai declarat acesta, potrivit surselor citate.

Câte șantiere sunt active în tot Bucureștiul

În prezent, 28 de șantiere sunt deschise în Capitală pentru modernizarea rețelei de termoficare. Administrația locală susține că lucrările vor reduce numărul avariilor și vor îmbunătăți calitatea serviciului pentru locuitori.