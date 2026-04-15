Primăria Focșani a anunțat că va restricționa funcționarea sălilor de jocuri de noroc în zonele periferice ale orașului, în perimetre special amenjate.

Primăria Focșani face schimbări

Sălile în care se practică nu vor mai putea funcționa decât în perimetre special amenajate de municipalitate. Primăria Focșani a decis să organizeze activitatea operatorilor de jocuri de noroc la periferia oraşului, în afara zonelor centrale şi a perimetrelor cu trafic pietonal ridicat. Inițiativa apare în noul regulament adoptat de Consiliul Local (CL). Zonele vor fi stabilite în baza reglementărilor din Planul Urbanistic General.

„Am considerat că este oportun să propun un amendament prin care să interzicem în continuare, aşa cum am propus iniţial, jocurile de noroc desfăşurate în interiorul municipiului Focşani, cu excepţia unor zone prestabilite. (…). Este vorba despre mai multe zone adiacente centurii municipiului Focşani, respectiv Calea Munteniei, Calea Moldovei, E85, DN23 şi DN23A, în anumite perimetre reglementate şi prin Planul Urbanistic General”, a declarat Focşani, Cristi Misăilă.

Primarul a arătat că modelul propus este similar celui implementat în alte oraşe din ţară, unde operatorii au fost relocaţi în afara zonelor dens populate. El a precizat că datorită noului regulament vor crește veniturile la bugetul local. În prezent, municipalitatea are puține beneficii de pe urma acesti activități foarte profitabile pentru operatori.

„Până în acest moment, Primăria municipiului Focşani, bugetul local, încasează sume infime, adică undeva la 63% din impozitul pe venit aferent salariilor celor trei angajaţi declaraţi la ITM. Nimic altceva. Pentru că majoritatea jocurilor de noroc, având sediul în Bucureşti, îşi declară veniturile la Bucureşti, impozitul pe profit şi venituri la Bucureşti, impozitul pe dividende la Bucureşti, iar noi, focşănenii, nu rămânem cu nimic din această activitate”, a susţinut primarul Misăilă.

Mai mulți bani pentru bugetul local

La nivelul municipiului funcţionează peste 450 de aparate tip slot-machine. Acestea ar putea aduce, anual, la Primăria Focșani, venituri de peste 1,8 milioane lei, din .

„Peste 450 de aparate de jocuri de noroc tip slot-machine, «păcănele», aşa cum le cunoaştem, calculate la 12 metri pătraţi aparent pentru fiecare maşină, la 2.000 de lei pe metru pătrat pe an, înseamnă (…) venituri estimate de aproximativ cel puţin 1,8 milioane de lei anual la bugetul local”, a mai spus primarul.

Regulamentul adoptat impune operatorilor care deţin autorizaţii de exploatare valabile emise de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc să-și continue activitatea în locațiile actuale până la expirarea acestora. Ulterior, vor putea funcţiona doar în zonele permise de regulament şi numai în baza unei autorizaţii de funcţionare emise de municipalitate.

Taxele pentru autorizarea activităţilor de jocuri de noroc şi pariuri vor fi stabilite anual de . Pentru anul în curs acestea sunt de 500 de lei/mp/an pentru agenţiile loto, 1.000 de lei/mp/an pentru locaţiile de pariuri şi 2.000 de lei/mp/an pentru locaţiile unde se desfăşoară alte activităţi de jocuri de noroc.