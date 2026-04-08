B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Primăria Râșnov lansează licitația pentru restaurarea Cetății. Când va fi redeschis monumentul publicului

Iulia Petcu
08 apr. 2026, 21:31
Sursă foto: Captură YouTube

Primăria Râșnov a demarat oficial licitația pentru restaurarea Cetății Râșnov, marcând trecerea proiectului de la planificare la execuție. Administrația locală estimează că monumentul va fi redeschis publicului etapizat începând cu anul 2028, după finalizarea lucrărilor.

Cum va fi gestionat proiectul de restaurare

Primăria subliniază că proiectul a fost preluat într-un stadiu dificil, cu blocaje și incertitudini privind lucrările anterioare. Continuarea fără o evaluare corectă ar fi creat riscuri majore pentru monument și integritatea sa.

„În acest context, decizia a fost una fermă: reluarea proiectului pe baze solide”, a transmis instituția. Primarul Horia Motrescu a precizat că cetatea nu este doar un obiectiv turistic, ci și un reper central pentru identitatea orașului.

 „Din acest motiv, administrația a ales o abordare riguroasă, bazată pe clarificări tehnice și respectarea etapelor legale, nu pe soluții rapide (…) Parcursul din ultimul an reflectă această abordare”, a declarat Motrescu, potrivit G4Media.

Care sunt etapele pregătitoare ale lucrărilor

Proiectul a inclus mai multe etape tehnice și administrative: 

  • în decembrie 2024 s-a reluat oficial proiectul și a fost contractată expertiza tehnică;
  • între februarie și iunie 2025 a fost realizată și recepționată expertiza, oferind o imagine clară asupra lucrărilor anterioare;
  • în perioada iulie-august 2025 a avut loc scanarea laser 3D și demararea documentațiilor tehnice; între august 2025 și ianuarie 2026 s-au obținut toate avizele necesare (urbanism, ISU, Direcţia Judeţeană de Cultură);
  • în martie 2026 s-a finalizat documentația și a fost lansată procedura de achiziție.

Cine se ocupă de implementarea proiectului

Primăria Râșnov subliniază că succesul proiectului se datorează coordonării eficiente între conducerea primăriei și echipele implicate: administratorul public, direcția economică, compartimentul de urbanism, echipa de achiziții și structura juridică. În paralel, comunitatea locală a fost activ implicată, prin voluntariat și interes constant față de progresul lucrărilor.

„Lansarea licitației marchează trecerea spre o etapă concretă: execuția. Administrația locală își propune ca, odată finalizate lucrările, Cetatea Râșnov să fie redeschisă publicului, etapizat, începând cu anul 2028. Un proiect complex, construit metodic, cu responsabilitate instituțională și cu o direcție clară”, a transmis Primăria Râșnov.

Tags:
Citește și...
Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu, întrebat dacă este ateu: „Acest Dumnezeu mi se pare pipernicit”
Eveniment
Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu, întrebat dacă este ateu: „Acest Dumnezeu mi se pare pipernicit”
Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
Eveniment
Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
Populațiile de albine sunt în pericol în toată Europa. Care sunt cauzele și care sunt efectele asupra agriculturii
Eveniment
Populațiile de albine sunt în pericol în toată Europa. Care sunt cauzele și care sunt efectele asupra agriculturii
Realitatea Plus își poate continua emisia pentru moment. Curtea de Apel București a suspendat dispozițiile CNA. Decizia nu e definitivă și va fi atacată de Consiliu
Eveniment
Realitatea Plus își poate continua emisia pentru moment. Curtea de Apel București a suspendat dispozițiile CNA. Decizia nu e definitivă și va fi atacată de Consiliu
Traficul feroviar este blocat între Brașov și Sighișoara. Ce s-a întâmplat și cum sunt afectați călătorii
Eveniment
Traficul feroviar este blocat între Brașov și Sighișoara. Ce s-a întâmplat și cum sunt afectați călătorii
Iași: Un elev olimpic s-a sinucis. El ar fi fost împins spre moarte de un pakistanez
Eveniment
Iași: Un elev olimpic s-a sinucis. El ar fi fost împins spre moarte de un pakistanez
Mircea Cărtărescu, tot mai aproape de Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh: „Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română”
Eveniment
Mircea Cărtărescu, tot mai aproape de Academia Română. Noul președinte, Marius Andruh: „Mircea Cărtărescu va intra în Academia Română”
Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
Eveniment
Realitatea Plus nu a avut succes nici azi la Consiliul Național al Audiovizualului. După ce ieri au încercat să îi păcălească pe membrii CNA, verdictul s-a păstrat: licența rămâne ridicată
Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
Eveniment
Cum circulă metroul în noaptea de Înviere. Programul Metrorex de Paște 2026
Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”
Eveniment
Omagiul lui Dan Negru pentru Mircea Lucescu. Reacția neașteptată a prezentatorului: „E fake news că a murit!”
Ultima oră
23:28 - Donald Trump pune sub semnul întrebării viitorul SUA în NATO. Ce discută liderul american cu Mark Rutte
23:22 - Răspunsul lui Cristian Tudor Popescu, întrebat dacă este ateu: „Acest Dumnezeu mi se pare pipernicit”
22:52 - Galatasaray îl omagiază pe Mircea Lucescu într-un moment emoționant pe teren. Ce impact a avut antrenorul român în Turcia (FOTO, VIDEO)
22:51 - Mărturii cutremurătoare. Tatăl olimpicului care s-a sinucis: „Am fost eu prost că nu mi-am dat seama. Dacă vorbeam cu el, poate îl salvam. Sufletul mă doare”
22:23 - USR, reacție dură după conferința lui Nicușor Dan: Suntem în dezacord cu opinia președintelui că numirile de procurori-șefi nu au marca PSD pe ele. Îngrijorările societății civile sunt reale
22:10 - Radu Marinescu vorbește despre noile numiri din justiție. Ce obiective anunță ministrul Justiției
21:53 - Pe cine n-a lăsat Răzvan Lucescu să participe la funeraliile tatălui său
21:29 - Ce măsuri a luat Guvernul ca România să nu rămână fără carburanți. Ivan: Fără deciziile noastre, motorina ar fi fost azi 11 lei pe litru / Prețul la gaze în Europa a crescut și cu 70%, noi am protejat consumatorii casnici (VIDEO)
20:52 - „Cam cât de idioți suntem”. Reacția lui CTP după conferința lui Nicușor Dan despre noii procurori-șefi
20:52 - Nicușor Dan critică modul în care dosarele Mineriadei și Revoluției au fost gestionate. Un eșec al justiției române, „fără discuție”