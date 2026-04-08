Primăria Râșnov a demarat oficial licitația pentru restaurarea Cetății Râșnov, marcând trecerea proiectului de la planificare la execuție. Administrația locală estimează că monumentul va fi redeschis publicului etapizat începând cu anul 2028, după finalizarea lucrărilor.

Cum va fi gestionat proiectul de restaurare

Primăria subliniază că proiectul a fost preluat într-un stadiu dificil, cu blocaje și incertitudini privind lucrările anterioare. Continuarea fără o evaluare corectă ar fi creat riscuri majore pentru monument și integritatea sa.

„În acest context, decizia a fost una fermă: reluarea proiectului pe baze solide”, a transmis instituția. Primarul Horia Motrescu a precizat că nu este doar un obiectiv turistic, ci și un reper central pentru identitatea orașului.

„Din acest motiv, administrația a ales o abordare riguroasă, bazată pe clarificări tehnice și respectarea etapelor legale, nu pe soluții rapide (…) Parcursul din ultimul an reflectă această abordare”, a declarat Motrescu, potrivit G4Media.

Care sunt etapele pregătitoare ale lucrărilor

Proiectul a inclus mai multe etape tehnice și administrative:

în decembrie 2024 s-a reluat oficial proiectul și a fost contractată expertiza tehnică;

între februarie și iunie 2025 a fost realizată și recepționată expertiza, oferind o imagine clară asupra lucrărilor anterioare;

în perioada iulie-august 2025 a avut loc scanarea laser 3D și demararea documentațiilor tehnice; între august 2025 și ianuarie 2026 s-au obținut toate avizele necesare (urbanism, , Direcţia Judeţeană de Cultură);

în martie 2026 s-a finalizat documentația și a fost lansată procedura de achiziție.

Cine se ocupă de implementarea proiectului

Primăria subliniază că succesul proiectului se datorează coordonării eficiente între conducerea primăriei și echipele implicate: administratorul public, direcția economică, compartimentul de urbanism, echipa de achiziții și structura juridică. În paralel, comunitatea locală a fost activ implicată, prin voluntariat și interes constant față de progresul lucrărilor.

„Lansarea licitației marchează trecerea spre o etapă concretă: execuția. Administrația locală își propune ca, odată finalizate lucrările, Cetatea Râșnov să fie redeschisă publicului, etapizat, începând cu anul 2028. Un proiect complex, construit metodic, cu responsabilitate instituțională și cu o direcție clară”, a transmis Primăria Râșnov.