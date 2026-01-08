B1 Inregistrari!
Primăria Sectorului 3 face creșe, grădinițe și școli noi în 2026 (VIDEO)

08 ian. 2026, 17:38
Primăria Sectorului 3 face creșe, grădinițe și școli noi în 2026 (VIDEO)
Cuprins
  1. Școala 16 Neagoe Basarab
  2. Extinderi și modernizări la alte 10 licee, școli și grădinițe
  3. Școala Brauner a fost finalizată

Noul an începe cu ambiții mari pentru administrația Sectorului 3. Primăria și-a propus să deschidă în acest an nu mai puțin de 8 clădiri noi care să gazduiască grădinițe, creșe și școli.

Școala 16 Neagoe Basarab

Școala 16 Neagoe Basarab este prima care va beneficia de o clădire nou nouță, modernă și prietenoasă, din acest an. Primăria Sectorului 3 a preluat unitatea din administrarea Primăriei Generale, după ce clădirea veche, cu mari probleme de structură, fusese evacuată.

A demolat-o, iar acum se pregătește să dea în folosință un corp ridicat de la zero unde vor învăța peste 650 de elevi. Vor fi aici 22 de săli de clasă, laboratoare de chimie, fizică și științe naturale, cabinet medical și stomatologic, bibliotecă, precum și o sală de sport modernă, luminoasă și spațioasă.

În exterior vor fi amenajate spații de recreere, zonă de atletism, teren de baschet și spații verzi, astfel încât elevii să beneficieze de condiții complete pentru desfășurarea activităților educaționale și sportive.

Extinderi și modernizări la alte 10 licee, școli și grădinițe

În paralel, Primăria Sectorului 3 derulează lucrări ample de extindere și modernizare în șapte unități de învățământ, cu scopul de a crește capacitatea de școlarizare și de a îmbunătăți condițiile de studiu. Intervențiile sunt în desfășurare la Școala Gimnazială nr. 88, Școala Gimnazială nr. 149, Școala Gimnazială nr. 195, Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Grădinița nr. 160, Grădinița nr. 187 și Grădinița nr. 211 și vizează construirea de noi corpuri cu săli de clasă, laboratoare, săli de sport, dar și spații multifuncționale pentru diferite evenimente.

Toate urmează să fie gata pentru începutul noului an școlar. Iar în curând, încep lucrări de extindere și la liceele tehnologice Anghel Saligny, Elie Radu și Dragomir Hurmuzescu.

Școala Brauner a fost finalizată

Toate acestea, după ce anul trecut Primăria Sectorului 3 a dat în folosință prima școală construită în oraș după 1989 Școala Victor Brauner, parte a Școlii 149.

