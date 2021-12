Primăria Timișoara, amendată cu 21 de milioane de euro. Nicolae Robu: Ar putea fi cea mai mare amendă primită vreodată de vreo instituție din România. S-a ajuns aici din cauza lui Dominic Fritz (VIDEO)

Curtea de Apel Timișoara a menținut amenda istorică de 21 de milioane de euro pe care a primit-o Primăria Timișoara, iar Nicolae Robu pune situația pe seama succesorului său, Dominic Fritz (USR).

„După informațiile mele, este cea mai mare amendă primită vreodată în istoria noastră de vreo instituție din România”, a spus fostul primar al orașului de pe Bega, marți, pe B1 TV, la News Pass cu Laura Chiriac.

„După informațiile mele, este cea mai mare amendă primită vreodată în istoria noastră de vreo instituție din România. S-a ajuns aici prin iresponsabilitatea actualului primar. Este un lucru cunoscut de oricine a fost primar, respectiv lucrează într-o primărie, că în jurul datei de 15 februarie se comunică unității administrativ-teritoriale câte certificate de dioxid de carbon trebuie să cumpere, în funcție de cât carburant producător de CO2 a consumat în anul precedent. Drept urmare, în 15 februarie 2021, domnul Fritz a fost înștiințat câte certificate verzi trebuie să cumpere pentru ce s-a făcut la Colterm, la compania de termoficare, în 2020. Dânsul avea termen – iarăși, ca oricine în țara românească – 30 aprilie să cumpere acele certificate”, a spus Nicolae Robu.

Fostul primar susține că și el a trecut prin aceeași procedură în fiecare an.

„Am trecut prin asta și eu în fiecare an. Desigur că e greu pentru o societate precum Colterm, respectiv pentru acționarul ei, consiliul local, pentru primăria unui oraș, să pună jos toți banii pentru aceste certificate, pentru că este vorba de o sumă importantă – în orice caz, în jur de 45 de milioane de lei la acea dată. Ei bine, cum am procedat eu în fiecare an. Am aprobat cumpărarea cu plata în rate. Cu plata în rate nu îți vinde nimeni – ca societate cu o situație economică așa cum o au toate societățile de termoficare din România – dacă nu există o girare, o garanție din partea consiliilor locale, și atunci eu puneam la vot în consiliul local aprobarea cumpărării în rate și girarea de către primărie a faptului că ratele vor fi plătite, în caz contrar primăria angajându-se să le plătească ea”, a adăugat Nicolae Robu.

El a explicat că Dominic Fritz trebuia să facă același lucru.

„Asta trebuia să facă și domnul Fritz. I s-a prezentat de către conducerea Colterm, conducere de dânsul numită, în prima parte a lunii martie, o ofertă în acest sens, cea pe care am folosit-o și noi în ultimii ani. A spus `eu nu fac ca Robu, mie îmi dă bani Ghinea`, sau mai știu eu la ce s-a gândit…”, a continuat Nicolae Robu.