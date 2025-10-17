B1 Inregistrari!
Elena Boruz
17 oct. 2025, 15:56
Cuprins
  1. Ce au transmis primarii
  2. Primarul Ciucu: „Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor”

Primarii sectoarelor 4 și 6 sunt alături de locatarii blocului care a explodat în această dimineață, pe Calea Rahovei. După ce Primăria Sectorului 6 și-a exprimat suportul față de bucureștenii afectați, și edilul sectorului 4, Daniel Băluță, a transmis un mesaj în acest sens.

Ce au transmis primarii

Daniel Băluță a transmis pe pagina sa de Facebook că autoritățile sectorului 4 sunt pregătite să ofere ajutorul lor. De asemenea, edilul a subliniat faptul că există o comunicare permanentă între el și Primăria Sectorului 5.

„Suntem cu toții alături de familiile greu încercate de deflagrația produsă în această dimineață, în cartierul Rahova, la vecinii noștri din Sectorul 5.
Comunicăm în permanență cu colegii de la Sectorul 5, precum și cu cei de la Primăria Capitalei și vom acorda tot sprijinul uman, logistic și material de care va fi nevoie.
Colegii de la Poliția Locală Sector 4 și cei de la Asistență Socială sunt pregătiți să vină în ajutor”, a precizat Băluță.

Primarul Ciucu: „Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor”

Ciprian Ciucu, edilul Sectorului 6 al Capitalei, a anunțat că oferă sprijin, din toate punctele de vedere, persoanelor afectate. Acesta a explicat că îi pot ajuta pe oameni cu hrană, haine, rechizite și ghiozdane. De asemenea, a subliniat că Primăria Sectorului 6 are capacitatea să îi preia „pe elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, care a fost avariat și închis, pentru ca aceștia să învețe în bune condiții”.
„Suntem alături de colegii de la Primăria Sectorului 5 și de comunitatea din vecinătate. Ne-am mobilizat cu toate structurile pentru a veni în ajutor. Oferim hrană și apă de la Banca Locală de Alimente Sector 6, haine, rechizite și ghiozdane de la SocialXchange. Avem capacitatea să-i preluăm pe elevii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, care a fost avariat și închis, pentru ca aceștia să învețe în bune condiții. De asemenea, ADPDU Sector 6 și Salubrizare Sector 6 sunt pregătite să acționeze”, se arată în mesajul postat pe Facebook.
