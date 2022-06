Primarul din Călinești, Mihai Georgescu, ar fi șantajat sexual o femeie pentru un loc de muncă (AUDIO) / Alina Gorghiu: Victima a făcut plângere panlă. Se impune în mod clar demisia edilului

Primarul localității argeșene Călinești, Mihai Georgescu, ar fi șantajat sexual o femeie în schimbul unui loc de muncă, sugerează o înregistrare distribuită în spațiul public de senatoarea PNL Alina Gorghiu, care nu a menționat numele edilului, dar care a precizat că victima a depus o plângere penală.

„Am vorbit cu ăsta, mi-a zis inițial trei luni, după aia am zis, băi, hai să închidem anul, eu încerc să o iau de mâine. I-am zis că am discuția cu tine. Dacă vrei, te pot angaja pe cabinetul meu, îți dau 35 de milioane (3500 RON, n.r.), mă duci, mă aduci, nu știu, chestii de-astea. Îți dau liber cât vrei tu, îți faci viața cum vrei. Dacă am și eu… nevoie de tine și vreau să fiu cu tine o oră, două într-o zi, să fii la dispoziția mea.

Îți asigur tot ce vrei, stabilitatea locului de muncă, salariu bun, nu știu, prime, tot ce vrei tu, relații. Te duc în lumea bună. Am vrut să te iau și la festival, toată lumea bună a fost acolo. Dacă te-a durut la păsărică și ai hotărât că e mai bine să ieși cu nu știu care…”, a spus primarul în înregistrarea respectivă.

Alina Gorghiu: Mă bucur că victima a făcut plângere penală. Se impune în mod clar demisia primarului

Șantajul și hărțuirea sexuală la locul de muncă sunt două infracțiuni oribile pentru care e nevoie de o reacție dură, a atras atenția senatoarea PNL Alina Gorghiu.

„Să șantajezi o fată, să o obligi să facă sex cu tine, profitând de faptul că tu ești primar, este de-a dreptul strigător la cer. Nu poți face așa ceva niciunei femei, profitând de faptul că ești primar. Am un gol în stomac când ascult înregistrarea și mă bucur că victima a făcut plângere penală. Să șantajezi o fată, să o obligi să facă sex cu tine, profitând de faptul că tu ești primar, este de-a dreptul strigător la cer. Șantajul și hărțuirea sexuală la locul de muncă sunt două infracțiuni oribile pentru care e nevoie de o reacție, dură, mai mult decât suspendarea din funcțiile politice. Se impune în mod clar demisia primarului”, a scris liberala, joi, pe Facebook.