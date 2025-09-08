Rând pe rând, elevii din Iași au trecut pragul școlii pentru a lua parte la ceremonia de deschidere a anului școlar. Agitația din curtea unității de învățământ le-a atras copiilor un nou prieten, doar că patruped. Docil și răbdător, un câine a asistat la început școlii, captând atenția tuturor celor prezenți.

Cum a reacționat primarul Mihai Chirica la vederea câinelui

Prezent la ceremonia de deschidere a noului an școlar, primarul Iașiului Mihai Chirica, a fost eclipsat de prezența patrupedului.

„E cățelul vostru? Al cui e cățelul?”, se aude primarul Mihai Chirica, într-un clip postat pe TikTok.

Încercând să se împrietenească cu patrupedul, primarul a întins mâna spre câine și a făcut câțiva pași pentru a se apropia de el. Blănosul s-a arătat reticent la apropiere umană, așă că s-a îndepărtat de edilul orașului și l-a privit prudent. Mihai Chirica a încercat din nou o apropiere, dar nici vorbă de așa ceva. Câinele s-a îndepărtat și de această dată, evitând atingerea bărbatului.

Odată începute discursurile oficialilor, animalul s-a poziționat în mijlocul terenului în care avea loc ceremonia și, neclintit, s-a bucurat de atenția și admirația oamenilor.

Cum au comentat internauții imaginile de la deschiderea anului școlar

Câinele a stârnit amuzament în rândul celor prezenți la deschiderea noului an școlar, dar și un val de comentarii în mediul online. Mulți internauți s-au întrecut în glume legate de aversiunea patrupedului față de primarul care încerca să-l mângaie.

„Nici câinele nu-l halește pe primar”, „Fără supărare, dar acest cățel este mai educat decât mulți de-acolo”, „Nici cățelul nu-l place pe primarul nostru”, au fost o parte dintre comentariile strânse la postarea de pe TikTok.