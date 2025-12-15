Primele cazuri de „super gripă”, confirmate în România. Avertismentul medicilor și măsuri de prevenție

Institutul Național de Sănătate Publică a confirmat prezența unei noi tulpini de gripă, A(H3N2) subclasa K, în România. Această variantă a virusului gripal a condus deja la o creștere rapidă a numărului de îmbolnăviri în Europa, iar în România sezonul gripal a început mai devreme și este mai agresiv decât în anii precedenți.

Avertismentele specialiștilor

Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „ „, avertizează că, deși nu există modificări fundamentale față de sezoanele anterioare, intensitatea cazurilor de gripă este în creștere.

„Eficiența vaccinării va putea fi evaluată abia la finalul sezonului. Deocamdată, știm că pacienții prezintă o paletă largă de forme clinice, iar persoanele în vârstă sau cu boli cronice sunt cele mai expuse riscului de complicații.”, a declarat Adrian Marinescu într-un interviu pentru Libertatea.

La Institutul „Matei Balș”, numărul prezentărilor zilnice la camera de gardă a crescut semnificativ.

„În momentul de față avem peste 50 de prezentări în 24 de ore, majoritatea pentru infecții respiratorii acute, dar în principal pentru gripă.”, a precizat managerul spitalului, subliniind presiunea asupra sistemului de sănătate.

Diferențele dintre gripă și virozele comune

Gripa se distinge de o viroză respiratorie obișnuită prin debutul rapid și severitatea simptomelor, cum ar fi febra mare și durerile musculare intense.

„Gripa este boala care te pune la pat foarte repede, în mai puțin de 24 de ore. Durerile musculare și articulare sunt intense, ai senzația că ai fost bătut, iar starea generală se alterează rapid.”, a explicat Marinescu.

Recomandări pentru prevenirea bolii

Medicii recomandă vaccinarea antigripală, mai ales pentru persoanele din grupele de risc. Măsurile de igienă, evitarea aglomerațiilor și prezentarea la medic în caz de simptome severe sunt esențiale pentru a preveni răspândirea și complicațiile bolii.

„Complicațiile sunt în primul rând pulmonare, dar gripa poate afecta întregul organism, ducând la infecții generalizate.”, spune

Administrarea tratamentului antiviral

Este important ca tratamentul antiviral să fie administrat doar la recomandarea medicului, pentru a evita utilizarea necorespunzătoare și rezistența la medicamente. „Antiviralul poate schimba evoluția bolii dacă este administrat la timp.”, a concluzionat Marinescu.

Simptome care necesită prezentarea la spital

La rândul său, Tudor Ciuhodaru, medic UPU Iași, a subliniat importanța identificării simptomelor care necesită prezentarea la spital.

„Febra mare, peste 39 de grade, care nu scade la antitermice, dificultățile de respirație, letargia sau starea generală alterată sunt indicații clare pentru prezentarea la spital.”, a spus medicul.

Evaluarea riscului și măsuri de protecție

Institutul Național de Sănătate Publică a confirmat că, în România, circulă aceeași subclasă a virusului gripal A(H3N2) detectată și la nivel internațional. Potrivit raportului pentru săptămâna 49 din 2025, au fost raportate 3.018 cazuri de gripă clinică, dublu față de săptămâna precedentă. Primele rezultate de secvențiere au fost comunicate de Institutul Cantacuzino către INSP.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor evaluează riscul pentru populația generală ca fiind moderat, dar ridicat pentru persoanele peste 65 de ani, pentru bolnavii cronici, gravide, persoane cu imunitate scăzută și cei din centrele de îngrijire. INSP precizează că vaccinul antigripal rămâne un instrument vital pentru prevenirea formelor severe de boală.

Măsuri de bază pentru prevenirea gripei

Adrian Marinescu a subliniat că regulile de bază sunt aceleași ca în sezoanele trecute.

„Nu există restricții și nu vorbim de obligativități noi. Masca în spital a fost obligatorie dintotdeauna. Nu inventăm roata. Vorbim de măsuri de bază, cunoscute de toată lumea.”, a spus medicul.

Spălatul pe mâini, eticheta respiratorie, evitarea aglomerației și vaccinarea rămân principalele recomandări ale medicilor pentru perioada următoare.