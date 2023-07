Primele demiteri în scandalul „Azilele groazei”. Șeful ANPDPD, unul dintre cei destituiți, spune că a făcut controale „cu profesionalism”

Preşedintele Autorităţii Naţionale perntru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi (ANPDPD), Mihai Tomescu, vicepreşedintele instituţiei, Adela Crăciun, precum și Cristina Elena Anton, directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), au fost demişi din funcţii. Deciziile urmează să fie publicate luni în Monitorul Oficial.

În cazul AJPIS Ilfov s-a constituit o comisie de disciplină care va analiza modul în care funcţionarii din instituţie au gestionat din Ilfov, informează . Cum e vorba de funcţionari angajaţi prin concurs, ei nu pot fi demişi fără comisie, au precizat surse din Ministerul Muncii.

Reacția lui Mihai Tomescu, demis de la șefia ANPDPD

Mihai Tomescu a reacționat încă de vineri, într- pe Facebook: „Eu mă consider o persoană demnă şi un profesionist şi nu vreau sa comentez aceasta decizie. Pentru mine aceasta funcţie nu a reprezentat o sinecură şi nu am o miză politică. Tot ceea ce am facut a fost să mă pun in sprijinul persoanelor cu dizabilităţi si să repun pe picioare o institutie care a pătimit atat de mult de-a lungul anilor. Au fost cel puţin cinci reorganizări sau desfiinţări succesive ale acestei instituţii în ultimii zece ani, fapt ce se răsfrânge şi în calitatea politicilor sociale din acest domeniu”.

„Legat de situaţia tragică şi cele petrecute în serviciile sociale apărute în spaţiul public zilele acestea, doresc să vă spun că monştrii care au avut aceste comportamente faţă de persoanele cu dizabilităţi trebuie să suporte consecinţele legii. Vă asigur însă că toate acţiunile noastre de control şi monitorizare au fost realizate cu profesionalism şi de echipe formate din oameni de înaltă calitate morală”, a mai scris Tomescu, pe Facebook.

Ciolacu: De vină e Sistemul / Drulă: Sistemul are fețe și nume – Gabriela Firea, Marius Budăi, Hubert Thuma

Demiterile au loc în contextul în care premierul Marcel Ciolacu, președintele PSD, a vorbit despre destituiri și reanalizarea autorizaţiilor la toate centrele pentru copii, vârstnici şi persoane cu dizabilităţi.

„Vreau să fiu foarte clar, nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste azile ale groazei. Iar faptul că așa ceva a fost posibil ne arată un singur lucru: avem o problemă de fond, o problemă de sistem, un sistem corupt și inert. Acesta este adevărul. La fel ca și dumneavoastră, am văzut infractori sunt peste tot în lume. De asemenea, ticăloși, asemenea cruzime, oameni dezumanizați total. Cred că nimeni nu era pregătit pentru așa ceva. La fel, să vedem funcționari publici complice care, în loc să fie de partea acestor oameni, s-au vândut acestor ticăloși”,

În replică, președintele USR, Cătălin Drulă, a explicat ce e, de fapt, acest sistem: „’Sistemul’ de care vorbiți, domnule Marcel Ciolacu, are fețe și nume: Gabriela Firea, Marius Budăi, Hubert Thuma (șeful PNL al Consiliului Județean Ilfov – n.r.) și alții. Îndrăzniți să le pronunțați, faceți-vă curaj! Fiți om de stat, lăsați apelurile patetice. Cu clanurile mafiote din Ilfov cu ramificații în PNL și PSD nu discuți cu vorba bună. I-ați încurajat și tolerat și au ajuns să stea la masa guvernului și să facă bani murdari până și din suferința bătrânilor tratați ca în lagăre”. Drulă a și cerut din funcția de ministru al Familiei și Egalității de Șanse.