B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Primele imagini cu drona căzută în județul Vaslui. Ce spun localnicii despre incident (FOTO-VIDEO)

Primele imagini cu drona căzută în județul Vaslui. Ce spun localnicii despre incident (FOTO-VIDEO)

Adrian A
25 nov. 2025, 13:16
Primele imagini cu drona căzută în județul Vaslui. Ce spun localnicii despre incident (FOTO-VIDEO)
+ 6 poze | Vezi galeria

Au apărut primele imagini cu dorna căzută în localitatea Puiești din județul Vaslui. Aparatul de zbor a căzut în curtea unui localnic.

Cum a căzut drona în Vaslui

Potrivit localnicilor, drona a pierdut din altitudine și s-a izbit de un copac, după care a căzut într-o curte. Proprietarul gospodăriei a fost și cel care a dat alarma.

Primarul localității Puiești a declarat în exclusivitate pentru B1 TV unde a fost găsită drona.

„Eu am fost anunțat în jurul orei 10.30. Am anunțat autoritățile județene.care au venit rapid la fața locului și au securizat zona. Când se vor finaliza cercetările vom ști exact despre ce este vorba. Poliția, jandarmeria și persoane din armată sunt la fața locului.”, a declarat primarul din Puiești, Cezar Ticu.

Autoritățile din Vaslui au izolat zona unde a căzut drona și fac cercetări.

„Mi-a comunicat că a auzit un vuiet după care o lovitură puternică în spatele casei. Mergând, a identificat acest obiect și a anunțat imediat primăria, iar primarul m-a sunat pe mine. Este o dronă fără încărcătură, o dronă de aproximativ 1,5-2 metri. În momentul de față este distrusă, fiind căzută de la mare altitudine.

Toate elementele sunt în grădina unui cetățean din comuna Puiești. Zona a fost securizată și până la venirea autorităților nu are acces nimeni în acea zonă. Lumea este speriată, chiar venind la fața locului, pe marginea drumului. La fiecare casă sunt oamenii ieșiți la porți, încercăm să gestionăm situația astfel încât să nu creăm panică populației. În această dimineață a fost emis în sudul județului Vaslui un mesaj RO-ALERT care a prevenit acest eveniment., a declarat prefectul județului Vaslui, Eduard Popică, la Digi24.

Tags:
Citește și...
Suspiciuni de terorism la Iași: Un student palestinian din Gaza, suspectat că ar fi afiliat Hamas. Unde lucra tânărul și ce a transmis SRI
Eveniment
Suspiciuni de terorism la Iași: Un student palestinian din Gaza, suspectat că ar fi afiliat Hamas. Unde lucra tânărul și ce a transmis SRI
Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
Eveniment
Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
Selly a dezvăluit când se va deschide Nibiru: „E o certitudine”. Iată cum va arăta noua stațiune de pe litoralul românesc (VIDEO)
Eveniment
Selly a dezvăluit când se va deschide Nibiru: „E o certitudine”. Iată cum va arăta noua stațiune de pe litoralul românesc (VIDEO)
Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Eveniment
Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București
Eveniment
Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București
Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist
Eveniment
Dani Mocanu, la mâna judecătorilor italieni. O instanță din Napoli va judeca cererea de extrădare pentru manelist
Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”
Eveniment
Nicușor Dan: „E momentul ca statul român să facă periodic niște studii sociologice complexe pentru românii din diaspora”
Facebook a fost inundat de videoclipuri AI cu mesaje instigatoare, vizualizate de peste 4,5 milioane de ori în patru zile
Eveniment
Facebook a fost inundat de videoclipuri AI cu mesaje instigatoare, vizualizate de peste 4,5 milioane de ori în patru zile
25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Bolojan: „Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”
Eveniment
25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Bolojan: „Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”
Fiului unui erou din Afganistan a depus juramantul militar
Eveniment
Fiului unui erou din Afganistan a depus juramantul militar
Catalin Drula
Ultima oră
15:18 - Suspiciuni de terorism la Iași: Un student palestinian din Gaza, suspectat că ar fi afiliat Hamas. Unde lucra tânărul și ce a transmis SRI
15:00 - Crăciunițele rămân alegerea preferată a cumpărătorilor în sezonul festiv. Află cât costă și cum trebuie îngrijite
14:53 - Adriana Bahmuțeanu a povestit cum i-a aruncat pe geam piciorul lui Silviu Prigoană: „L-a sunat pe Lucică, șoferul, să vină să ia piciorul din pom”
14:52 - Inaugurare fastuoasă în Dubai. Cel mai înalt hotel din lume are forma unui ac de 82 de etaje
14:35 - Selly a dezvăluit când se va deschide Nibiru: „E o certitudine”. Iată cum va arăta noua stațiune de pe litoralul românesc (VIDEO)
14:17 - Adrian Negrescu observă o întoarcere la consumul anilor ’90: „Se vede deja că românii au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu”
14:16 - Catedrala Națională: Programul slujbelor de Sfântul Andrei și 1 Decembrie
14:14 - Război în Ucraina. Kievul anunță avarierea unei nave militare rusești în portul Novorossiisk
13:56 - Ciprian Ciucu: Decizia de a candida la Primăria Capitalei și miza reală pentru București
13:45 - Critici dure de la fostul președinte Traian Băsescu: Nu suntem în stare de nimic!