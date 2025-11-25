Primele imagini cu drona căzută în județul Vaslui. Ce spun localnicii despre incident (FOTO-VIDEO)

Au apărut primele imagini cu dorna căzută în localitatea Puiești din județul Vaslui. Aparatul de zbor a căzut în curtea unui localnic.

Cum a căzut drona în Vaslui

Potrivit localnicilor, drona a pierdut din altitudine și s-a izbit de un copac, după care a căzut într-o curte. Proprietarul gospodăriei a fost și cel care a dat alarma.

Primarul localității Puiești a declarat în exclusivitate pentru B1 TV unde a fost găsită drona.

„Eu am fost anunțat în jurul orei 10.30. Am anunțat autoritățile județene.care au venit rapid la fața locului și au securizat zona. Când se vor finaliza cercetările vom ști exact despre ce este vorba. Poliția, jandarmeria și persoane din armată sunt la fața locului.”, a declarat primarul din Puiești, Cezar Ticu.

Autoritățile din au izolat zona unde a căzut drona și fac cercetări.

„Mi-a comunicat că a auzit un vuiet după care o lovitură puternică în spatele casei. Mergând, a identificat acest obiect și a anunțat imediat primăria, iar primarul m-a sunat pe mine. Este o dronă fără încărcătură, o dronă de aproximativ 1,5-2 metri. În momentul de față este distrusă, fiind căzută de la mare altitudine.

Toate elementele sunt în grădina unui cetățean din comuna Puiești. Zona a fost securizată și până la venirea autorităților nu are acces nimeni în acea zonă. Lumea este speriată, chiar venind la fața locului, pe marginea drumului. La fiecare casă sunt oamenii ieșiți la porți, încercăm să gestionăm situația astfel încât să nu creăm panică populației. În această dimineață a fost emis în sudul județului Vaslui un mesaj RO-ALERT care a prevenit acest eveniment.”, a declarat prefectul județului Vaslui, Eduard Popică, la Digi24.