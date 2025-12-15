Au apărut primele rezultate ale autopsiei. Ancheta privind decesul Rodicăi Stănoiu intră într-o nouă etapă, după ce medicii legiști au întocmit raportul preliminar în urma deshumării fostului ministru al Justiției. Deși concluziile inițiale indică faptul că moartea nu ar fi fost violentă, datele apărute din surse medicale sunt contradictorii și mențin deschis dosarul de moarte suspectă.

Primele rezultate ale autopsiei: Ce arată raportul preliminar al legiștilor

Potrivit , medicii legiști de la Institutul Național de Medicină Legală nu au identificat, în acest stadiu, leziuni aflate în legătură directă cu cauza decesului. În documentul preliminar se menționează că nu există indicii clare care să susțină ipoteza unei agresiuni letale, iar moartea Rodicăi Stănoiu nu este catalogată, pentru moment, drept una violentă.

Trupul fostului ministru a fost adus la INML după ce procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au dispus , în contextul unor suspiciuni apărute la scurt timp după înmormântare.

Deși raportul preliminar nu indică o moarte violentă, ancheta nu este considerată finalizată. Medicii legiști urmează să finalizeze examenul toxicologic, un element-cheie în stabilirea completă a circumstanțelor în care s-a produs decesul.

Aceste analize vor arăta dacă, înainte de moarte, Rodica Stănoiu a ingerat substanțe care i-ar fi putut afecta starea de sănătate, discernământul sau capacitatea de reacție.

Ce informații contradictorii au apărut din surse medicale

În paralel cu datele din raportul preliminar, alte surse medicale susțin că ar fi fost identificate fracturi costale, lovituri la nivelul capului și al ochilor, precum și o stare accentuată de subnutriție. Aceste informații nu sunt însă corelate, în acest moment, cu cauza directă a decesului și nu apar ca factori determinanți în documentul preliminar al autopsiei.

Diferențele dintre aceste date și concluziile inițiale ale legiștilor urmează să fie analizate în detaliu de anchetatori.

Ce urmează în dosarul Rodicăi Stănoiu

Procurorii așteaptă raportul final de autopsie, care va include rezultatele analizelor toxicologice și evaluarea completă a stării de sănătate a fostei ministre în perioada premergătoare morții. Ancheta vizează clarificarea contextului în care au apărut leziunile semnalate anterior și stabilirea eventualei legături dintre acestea și deces.

Surse judiciare subliniază că deshumarea și autopsia sunt proceduri normale într-un dosar de moarte suspectă, iar concluziile definitive vor fi făcute publice după finalizarea tuturor expertizelor medico-legale.