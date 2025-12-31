B1 Inregistrari!
Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an

Ana Maria
31 dec. 2025, 15:39
Care sunt primele țări care au intrat deja în 2026 și cine rămâne la finalul listei. Vezi ordinea completă în care lumea trece în noul an
Sursa foto: Freepik / @chandlervid85
Cuprins
  1. Când intră Australia și Asia în anul 2026
  2. Care sunt primele țări europene care întâmpină noul an
  3. Când sărbătoresc americanii trecerea în anul 2026
  4. Cine rămâne ultimul pe listă

Insulele Kiribati, aflate în Oceanul Pacific, sunt din nou printre primele locuri de pe glob care au trecut în anul 2026. La ora 12:00, ora României, micuțul stat insular a intrat deja în noul an, având un avans de aproximativ 14 ore față de Greenwich Mean Time (GMT). La doar o oră distanță, la ora 13:00 în România, anul 2026 a ajuns și în Tonga, Samoa și în anumite regiuni din Noua Zeelandă.

Când intră Australia și Asia în anul 2026

După Pacific, a fost rândul Australiei să se bucure de artificii și petreceri. Australia a intrat în noul an la ora 15:00 (ora României). Aceasta este urmată treptat de marile state asiatice. Până la miezul nopții în România, o mare parte din lume va fi deja trecut pragul dintre ani. Țări precum Japonia, China, Coreea de Sud și Coreea de Nord, Filipine, Thailanda și Maldive vor sărbători pe rând intrarea în noul an, urmate de Asia Centrală și Orientul Mijlociu.

Care sunt primele țări europene care întâmpină noul an

Pe continentul european, primele zone care trec în 2026 sunt Rusia, Turcia și statele din Caucaz. Ulterior, vine rândul României, al Republicii Moldova, al Ucrainei și al statelor din Balcani, dar și al unei mari părți din Africa. Țările din Europa de Vest comemorează intrarea în noul an la aproximativ o oră după România.

Când sărbătoresc americanii trecerea în anul 2026

În Statele Unite, locuitorii de pe Coasta de Est, inclusiv New York, vor întâmpina 2026 când în România vor fi deja trecute 7 ore de la miezul nopții. Pentru Coasta de Vest, inclusiv Los Angeles, noul an ajunge în jurul orei 10:00, ora României, potrivit Știrile Pro TV.

Cine rămâne ultimul pe listă

Ultimii locuitori ai planetei care vor spune „La mulți ani!” sunt cei din Hawaii, Tahiti și Samoa Americană. Pentru aceștia, anul 2026 sosește când în România este deja 1 ianuarie, ora 13:00. Paradoxal, ultimele regiuni care marchează trecerea în noul an se află la doar aproximativ 2.000 de kilometri de Kiribati, primele locuri care au intrat în 2026.

