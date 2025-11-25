Un elev din Cluj, care duce o luptă grea cu cancerul, a avut parte de o primire călduroasă și emoționantă la școală, revenit după perioada de tratament. Cezar a fost întâmpinat cu aplauze și îmbrățișări de colegi și educatoare. „Avem copii minunați, să-i educăm în spiritul empatiei, milei și a dragostei”, a scris, pe Facebook, deputatul USR Emanuel Ungureanu, cel care a și postat imaginile cu momentul emoționant.

Copil bolnav de cancer, primit cu dragoste la școală

„Cezar luptă cu cancerul și nu este singur…❤️

Astăzi, am trăit unul dintre cele mai frumoase momente din viața mea de dascăl.

În școala unde predau de 21 de ani, Liceul Maranatha din Cluj-Napoca, Cezar, copilul vecinilor mei, care suferă de cancer, s-a întors la școală în uralele colegilor, impresionați de curajul cu care luptă acest băiat minunat să învingă o boală cumplită 😢

Le felicit pe colegele mele, Iulia, Adriana și echipa de învățătoare care au organizat acest moment extraordinar.🥰

Avem copii minunați, să-i educăm în spiritul empatiei, milei și a dragostei.🤗

Sunt mândru de acești copii, de cadrele didactice sufletiste din această școală și vă îndemn să vă rugați pentru vindecarea acestui băiat grozav.🙏

Un munte de mulțumire și pentru medicii din cadrul Spitalului Clinic de Copii din Cluj-Napoca care luptă pentru viața lui Cezar!💙

Familia minunată a lui Cezar și el, trebuie să știe că nu sunt singuri!🧡”, a scris Emanuel Ungureanu, pe Facebook.