Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România a determinat autoritățile medicale să activeze proceduri speciale de supraveghere. Deși boala este rară în Europa, diagnosticul a readus în atenție riscurile infecțiilor tropicale și capacitatea sistemului sanitar de a le gestiona.

Ce se știe despre primul caz de Chikungunya confirmat în România

Pacientul este un bărbat de aproximativ 50 de ani, al cărui tablou clinic inițial a semănat cu o infecție virală obișnuită sau cu o formă de gripă. Evoluția a fost mai dificilă din cauza unui teren oncologic preexistent, ceea ce a complicat monitorizarea și tratamentul medical.

Chikungunya este transmis prin mușcătura de țânțar și apare frecvent în Africa și America de Sud, fiind considerată neobișnuită pe continentul european. Pacientul se află într-o stare stabilă și urmează să fie externat, autoritățile continuând supravegherea pentru a preveni eventuale transmiteri.

De ce este dificil diagnosticul pentru bolile virale rare

Stabilirea diagnosticului de Chikungunya presupune aparatură specială și reactivi specifici, disponibili doar în laboratoare bine echipate și operate de personal medical specializat. Chiar dacă apar foarte puține cazuri, aceste resurse trebuie achiziționate și menținute pentru a permite identificarea rapidă a bolilor rare.

Situația nu este una singulară, deoarece și alte state sunt nevoite să investească în echipamente pentru patologii exotice, chiar dacă probabilitatea apariției lor este redusă. În acest context, Institutul Național de Boli Infecțioase „ ” se pregătește să poată detecta și , provenit din India, potrivit Digi24.

Ce declanșează îngrijorarea regională privind virusul Nipah

Simptomele apar, de regulă, la 4–14 zile de la infectare și includ febră, dureri musculare, cefalee și, în forme severe, tulburări neurologice. În cazurile grave, boala poate evolua către encefalită, cu risc ridicat de deces.

Virusul a fost identificat inițial în Malaezia, apoi în Singapore, Bangladesh și , unde unele focare s-au soldat cu numeroase decese. Aceste precedente explică reacția rapidă a autorităților și interesul crescut pentru capacitatea de diagnosticare, inclusiv în România.