B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat în România. Cum se pregătesc autoritățile pentru infecții rare cu potențial periculos

Primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat în România. Cum se pregătesc autoritățile pentru infecții rare cu potențial periculos

Iulia Petcu
30 ian. 2026, 11:06
Primul caz de infecție cu virusul Chikungunya, confirmat în România. Cum se pregătesc autoritățile pentru infecții rare cu potențial periculos
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce se știe despre primul caz de Chikungunya confirmat în România
  2. De ce este dificil diagnosticul pentru bolile virale rare
  3. Ce declanșează îngrijorarea regională privind virusul Nipah

Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România a determinat autoritățile medicale să activeze proceduri speciale de supraveghere. Deși boala este rară în Europa, diagnosticul a readus în atenție riscurile infecțiilor tropicale și capacitatea sistemului sanitar de a le gestiona.

Ce se știe despre primul caz de Chikungunya confirmat în România

Pacientul este un bărbat de aproximativ 50 de ani, al cărui tablou clinic inițial a semănat cu o infecție virală obișnuită sau cu o formă de gripă. Evoluția a fost mai dificilă din cauza unui teren oncologic preexistent, ceea ce a complicat monitorizarea și tratamentul medical.

Chikungunya este transmis prin mușcătura de țânțar și apare frecvent în Africa și America de Sud, fiind considerată neobișnuită pe continentul european. Pacientul se află într-o stare stabilă și urmează să fie externat, autoritățile continuând supravegherea pentru a preveni eventuale transmiteri.

De ce este dificil diagnosticul pentru bolile virale rare

Stabilirea diagnosticului de Chikungunya presupune aparatură specială și reactivi specifici, disponibili doar în laboratoare bine echipate și operate de personal medical specializat. Chiar dacă apar foarte puține cazuri, aceste resurse trebuie achiziționate și menținute pentru a permite identificarea rapidă a bolilor rare.

Situația nu este una singulară, deoarece și alte state sunt nevoite să investească în echipamente pentru patologii exotice, chiar dacă probabilitatea apariției lor este redusă. În acest context, Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” se pregătește să poată detecta și virusul Nipah, provenit din India, potrivit Digi24.

Ce declanșează îngrijorarea regională privind virusul Nipah

Simptomele apar, de regulă, la 4–14 zile de la infectare și includ febră, dureri musculare, cefalee și, în forme severe, tulburări neurologice. În cazurile grave, boala poate evolua către encefalită, cu risc ridicat de deces.

Virusul a fost identificat inițial în Malaezia, apoi în Singapore, Bangladesh și India, unde unele focare s-au soldat cu numeroase decese. Aceste precedente explică reacția rapidă a autorităților și interesul crescut pentru capacitatea de diagnosticare, inclusiv în România.

Tags:
Citește și...
Avertisment alarmant: Carburanţii s-ar putea scumpi, în România, cu până la 4,5 lei/litru. Ce spune un expert
Eveniment
Avertisment alarmant: Carburanţii s-ar putea scumpi, în România, cu până la 4,5 lei/litru. Ce spune un expert
O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
Eveniment
Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
Eveniment
STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
Semnal de alarmă pentru toți pensionarii. Este vorba despre majorările după Marea Recalculare. Ce a anunțat Casa de Pensii
Eveniment
Semnal de alarmă pentru toți pensionarii. Este vorba despre majorările după Marea Recalculare. Ce a anunțat Casa de Pensii
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”. A fost cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu. Cauza decesului
Eveniment
A murit Tal Berkovich, fosta concurentă de la „Chefi la cuțite”. A fost cuțitul de aur al lui Ștefan Popescu. Cauza decesului
Surpriză în Arctica: urșii polari din Svalbard se mențin sănătoși, în ciuda topirii gheții. Iată ce arată un studiu
Eveniment
Surpriză în Arctica: urșii polari din Svalbard se mențin sănătoși, în ciuda topirii gheții. Iată ce arată un studiu
Atenție, nu e o glumă! Aveți nevoie de autorizație! Lucrările la bloc care vă pot duce direct în instanță
Eveniment
Atenție, nu e o glumă! Aveți nevoie de autorizație! Lucrările la bloc care vă pot duce direct în instanță
Un criminolog român explică de ce violența este „o boală care se ia prin expunere”
Eveniment
Un criminolog român explică de ce violența este „o boală care se ia prin expunere”
Tragedie în Brazilia! Un adolescent de 13 ani a murit după ce a fost atacat de un rechin
Eveniment
Tragedie în Brazilia! Un adolescent de 13 ani a murit după ce a fost atacat de un rechin
Ultima oră
11:56 - Avertisment alarmant: Carburanţii s-ar putea scumpi, în România, cu până la 4,5 lei/litru. Ce spune un expert
11:52 - Coroana britanică, în centrul unei dezbateri globale despre sclavie și reparații. Cum crește presiunea publică asupra regelui Charles
11:48 - O tânără din Elveția, amendată cu 150 de franci pentru un croissant de 1,3 euro. Iată ce s-a întâmplat
11:46 - Cum să alegi plasa de protecție potrivită pentru proiectele tale de construcții?
11:30 - Topul regiunilor unde s-a construit cel mai mult în 2025. Câte autorizații s-au eliberat în România
11:27 - Cum a murit Tal Berkovich, concurenta de la Chefi la cuțite. Cine se mai afla cu ea în mașină. Apar noi detalii
11:17 - STENOGRAME: Cum voia să scoată Adriana Georgescu bani de la omul de afaceri Jean Tucan. Se lăuda că are relații de la președinte și premier până la cămătari. De fapt, nu rezolva nimic
11:11 - Dan Negru: „Lăsați-vă copiii să vadă bijuteria, orice ați crede voi”. Ce spune despre religie
10:59 - Semnal de alarmă pentru toți pensionarii. Este vorba despre majorările după Marea Recalculare. Ce a anunțat Casa de Pensii
10:56 - Alina Pușcaș, la un pas de o tragedie: „Cred că am avut un îngeraș păzitor”