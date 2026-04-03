Primul semn al cariilor la copii? Demineralizarea – află cum o previi

Sănătatea dentară a copiilor începe încă din primii ani de viață și este influențată direct de obiceiurile zilnice: alimentația, igiena orală și controalele regulate la medicul stomatolog pediatru.

Demineralizarea dentară este una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite în practica pediatrică și reprezintă primul semnal de alarmă în apariția cariilor.

Invitată în emisiunea “Bună dimineața, România!”, Dr. Adina Neagoe, Medic specialist în Stomatologie Pediatrică în cadrul clinicilor , a vorbit despre cauze, tratamente și importanța intervenției timpurii

Ce este demineralizarea dentară și de ce este un semnal de alarmă?

este prima etapă în afectarea dintelui, chiar dacă, la prima vedere, acesta pare sănătos.

„Smalțul, acel strat dur care protejează dintele, funcționează ca o barieră împotriva bacteriilor și acizilor. În momentul în care echilibrul mineral este perturbat, prin consum frecvent de zahăr, băuturi acide sau igienă deficitară, dintele începe să piardă minerale precum calciul și fosfații și devine vulnerabil”, explică dr. Adina Neagoe.

Important de reținut este că această etapă este reversibilă, dacă este depistată la timp.

„Demineralizarea este, practic, etapa dinaintea cariei. Partea bună este că putem interveni eficient, fără durere și fără freză, refăcând structura smalțului prin remineralizare.”, continuă dr. Adina Neagoe.

De ce apare mai frecvent la copii?

Copiii sunt mai predispuși la demineralizare din cauza structurii diferite a dinților.

„Smalțul dinților de lapte este mai subțire și mai puțin mineralizat, ceea ce îl face mai sensibil. În plus, obiceiurile alimentare și igiena orală contribuie semnificativ. Gustările frecvente, dulciurile și periajul incorect accelerează procesul”, subliniază medicul DENT ESTET 4 KIDS.

Astfel, ceea ce la adulți se dezvoltă lent, la copii poate evolua rapid.

Care sunt cauzele principale ale demineralizării?

Demineralizarea apare ca rezultat al mai multor factori:

Alimentația bogată în zaharuri și acizi – copiii consumă frecvent dulciuri, sucuri, gustări procesate;

– copiii consumă frecvent dulciuri, sucuri, gustări procesate; Frecvența gustărilor – copiii au frecvente gustări între mese, astfel că mediul acid este menținut constant;

– copiii au frecvente gustări între mese, astfel că mediul acid este menținut constant; Igiena orală insuficientă – periajul poate fi necorespunzător la vârste fragede, dacă nu este supravegheat de părinți;

– periajul poate fi necorespunzător la vârste fragede, dacă nu este supravegheat de părinți; Rolul salivei – un flux salivar redus scade protecția naturală a dinților.

„Nu doar ce mănâncă un copil contează, ci și cât de des. Gustările frecvente mențin dintele într-un mediu acid continuu, dacă nu se efectuează și igiena dentară corespunzătoare. Iar acest lucru poate favoriza apariția demineralizărilor și, ulterior, a cariilor dentare.”, explică dr. Adina Neagoe.

Cum recunoaștem demineralizarea?

Demineralizarea este un proces „tăcut”, fără durere, dar cu semne vizibile:

pete albicioase, mate, ca de cretă;

localizate frecvent lângă gingie sau pe dinții frontali;

în stadii avansate, petele devin gălbui sau maronii;

sensibilitate la rece, dulce sau acid.

„Copilul nu va spune că îl doare, dar poate evita anumite alimente. De aceea, controlul periodic este esențial”, subliniază medicul.

Cum se tratează demineralizarea?

Tratamentul este simplu dacă problema este depistată la timp.

Soluțiile includ:

aplicații profesionale cu fluor, calciu și fosfați;

fluorizări în cabinet;

folosirea pastei de dinți cu fluor acasă;

ajustarea alimentației.

„Nu vorbim despre repararea dintelui, ci despre refacerea lui. Prin tratamente de remineralizare, readucem mineralele pierdute în smalț. Este un tratament complet nedureros și foarte bine tolerat de copii.”- Dr. Adina Neagoe.

Sigilările dentare – protecție eficientă pe termen lung

reprezintă una dintre cele mai simple și eficiente metode de prevenire a cariilor, mai ales în cazul copiilor, unde riscul de apariție a leziunilor carioase este mai ridicat.

„Molarii nu au o suprafață netedă, ci sunt formați din șanțuri și fosete foarte fine, unde resturile alimentare și placa bacteriană se pot acumula cu ușurință. Chiar și în condițiile unui periaj corect, aceste zone sunt dificil de curățat complet. Sigilarea vine ca o soluție preventivă, acoperind aceste zone vulnerabile și transformându-le într-o suprafață netedă, mult mai ușor de igienizat”, explică dr. Adina Neagoe.

Procedura constă în aplicarea unui material fluid, biocompatibil, care pătrunde în aceste șanțuri și creează o barieră protectoare împotriva bacteriilor și acizilor.

„Este o metodă simplă, dar extrem de eficientă, mai ales la copii, pentru că intervine exact acolo unde periajul nu reușește întotdeauna să curețe eficient. Pe lângă rolul de protecție, sigilările contribuie și la menținerea unui mediu oral sănătos, reducând semnificativ riscul de apariție a cariilor în zonele cele mai expuse.”, subliniază medicul.

Când este momentul ideal pentru sigilări?

Momentul ideal pentru sigilări este imediat după erupția dinților permanenți, atunci când aceștia sunt cel mai vulnerabili la atacul bacterian.

„Ne referim în special la molarii permanenți de 6 ani, care apar în spatele dinților de lapte. Mulți părinți nu realizează că aceștia sunt dinți definitivi și, tocmai de aceea, pot fi neglijați. În realitate, sunt esențiali pentru masticație și dezvoltarea corectă a ocluziei”, explică dr. Adina Neagoe.

În această etapă, smalțul este încă în proces de maturizare și nu are încă rezistența completă a unui dinte adult, ceea ce îl face mai susceptibil la demineralizare și carii.

De aceea, intervenția timpurie este esențială.

„Recomandăm ca sigilarea să fie realizată cât mai curând după erupția completă a molarilor. Practic, protejăm dintele înainte ca problemele să apară, nu după.”

Pe lângă molarii de 6 ani, sigilările pot fi indicate și pentru alți dinți permanenți, în funcție de riscul individual al copilului și de recomandarea medicului stomatolog pediatru.

Prima vizită la stomatolog – când și de ce?

Mulți părinți tind să amâne prima vizită la stomatolog până în momentul în care apare o problemă vizibilă sau durere. În realitate, recomandările specialiștilor sunt mult mai timpurii.

„Prima vizită la medicul stomatolog pediatru ar trebui să aibă loc în jurul vârstei de un an sau la cel mult 6 luni după apariția primului dinte”, explică dr. Adina Neagoe.

Această primă întâlnire are rol preventiv și educativ, fiind un pas esențial în construirea unei relații pozitive între copil și medic.

„Ideal este ca această vizită să nu fie asociată cu durerea sau cu o urgență. Copilul vine într-un mediu prietenos, descoperă cabinetul, se familiarizează cu echipa și începe să perceapă experiența ca pe ceva normal. În schimb, dacă prima interacțiune apare în contextul durerii, există riscul să dezvolte teamă”, subliniază dr. Adina Neagoe.

Prevenția începe acasă

Sănătatea dentară se construiește zilnic, prin obiceiuri simple:

periaj de două ori pe zi, cu pastă de dinți cu fluor, în cantitatea adaptată vârstei;

supravegherea periajului până la 7-8 ani;

limitarea gustărilor dulci;

consum de apă după mese;

alimentație echilibrată;

controale periodice la 6 luni.

„Sănătatea dentară a copiilor nu începe în cabinet, ci acasă, zi de zi. De peste 18 ani, echipa DENT ESTET 4 KIDS îi încurajează pe părinți să privească vizita la stomatolog ca pe o investiție în viitorul copilului lor. Educația pentru o igienă orală corectă, controalele regulate și o relație pozitivă cu medicul stomatolog se construiesc încă din primii ani de viață. Un zâmbet sănătos se construiește în timp, cu răbdare, consecvență și alegeri corecte.”, precizează dr. Oana Taban, CEO DENT ESTET.