Primul troleibuz electric din China a ieșit în probe prin București: Pe ce linii va circula noul vehicul Yuton

Flavia Codreanu
25 feb. 2026, 23:57
sursa foto: Facebook/ Societatea de Transport București
Cuprins
  1. Primul troleibuz electric din China aduce autonomie și prize USB
  2. Un transport public mai verde și mai accesibil

Primul troleibuz electric din China a ieșit miercuri în probe pe traseul dintre Depoul Bucureștii Noi și Gara de Nord. Vehiculul Yutong U12 face parte dintr-un lot de 22 de unități cumpărate de Primăria Capitalei pentru a moderniza transportul public. În prezent, șoferii și personalul tehnic al STB parcurg un program de instruire pentru a învăța cum să utilizeze noile dotări.

Noile vehicule vor circula în principal pe linia 86, însă autoritățile vor să le introducă și pe linia 95. Această rută din nordul Capitalei are mare nevoie de schimbare, deoarece acum funcționează cu troleibuze vechi, care nu sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități, scrie libertatea.

Primul troleibuz electric din China aduce autonomie și prize USB

Acest vehicul poate circula cel puțin 20 de kilometri fără să fie conectat la firele de curent. Autonomia este asigurată de un sistem modern de stocare a energiei, fiind o soluție ideală pentru zonele unde rețeaua electrică lipsește. Troleibuzul are 12 metri lungime și poate transporta 93 de pasageri, oferind un confort mult mai mare față de modelele vechi din flotă.

Interiorul este dotat cu aer condiționat, ecrane pentru informații și prize USB la fiecare scaun pentru încărcarea telefoanelor. De asemenea, troleibuzul are o rampă specială care permite accesul ușor pentru scaunele cu rotile. Toate cele 22 de unități au ajuns deja în România și vor fi puse în circulație treptat, imediat ce pregătirea tehnică a personalului va fi finalizată.

Un transport public mai verde și mai accesibil

Primul troleibuz reprezintă un pas important pentru reducerea poluării în București. Prin aceste investiții, administrația locală dorește să înlocuiască vehiculele uzate și să ofere o alternativă modernă la mașinile personale. Testele zilnice vor continua până când toate cele 22 de troleibuze vor fi gata să preia călătorii de pe trasee. m

Pasagerii vor beneficia de condiții civilizate și de un mijloc de transport silențios care respectă mediul înconjurător. După finalizarea instructajului pentru șoferi, noile vehicule Yutong vor fi folosite constant în traficul bucureștean.

