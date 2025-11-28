Târgul de Crăciun din Brașov este deschis în perioada 28 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026, în trei zone ale orașului: Piața Sfatului, Piața Sfântul Ioan și Rectorat. Vizitatorii se vor putea bucura de bunătățile puse în vânzare de producătorii locali, de evenimente pentru copii, seri dedicate colindelor românești și momente artistice susținute de interpreți locali.

Cum s-a pregătit Târgul de Crăciun din Brașov pentru vizitatori

„Vă așteaptă o experiență autentică, plină de culoare, adusă de:

✨ Meșteșugari și artizani din Brașov și din țară, cu decorațiuni, ornamente de sezon, bijuterii, obiecte din lemn, ceramică, textile și cadouri realizate manual

✨ Producători români, cu preparate tradiționale de sărbători, dulcețuri, siropuri, produse apicole, conserve, brânzeturi, bunătăți artizanale

🍽️ Zona Food, cu preparate calde, plăcinte, deserturi de sezon

🍷 Zona Drinks, cu vin fiert aromat, ceaiuri calde, sucuri naturale

🎁 Comercianți, cu articole festive, accesorii și produse de sezon

📅 Târgul se va desfășura în perioada 28 Noiembrie 2025 – 11 Ianuarie 2026, într-o atmosferă feerică, sub luminițele și decorurile specifice sărbătorilor de iarnă ✨ (…)

🎄 Toți participanții vă așteaptă în căsuțele încărcate de tradiție, creativitate și gusturi bune și sunt pregătiți să vă ofere o experiență de Crăciun autentică.

Vă invităm să vă bucurați de magia Crăciunului în Brașov!”, a transmis Serviciul Public Administrare Piețe Brașov, pe Facebook.

Iluminatul festiv din Brașov, asigurat de 1,3 milioane de luminițe

Duminică, 30 noiembrie, se va aprinde iluminatul festiv în Brașov. Atunci vor fi aprinse cele peste 1,3 milioane de luminițe.

Bradul natural din Piața Sfatului, înalt de 31 de metri și cu o greutate de aproximativ 11 tone, e împodobit cu 5.000 de globuri și 200.000 de beculețe.

Târgul va fi deschis de luni până vineri, între orele 14:00 și 22:00, iar în weekenduri și în zilele de sărbătoare, între 10:00 și 22:00. Pe 31 decembrie 2025, zona dedicată mâncărurilor și băuturilor va funcționa până la ora 01:00.

Orarul evenimentelor din cadrul programului „Brașov, oraș din poveste!” poate fi consultat .