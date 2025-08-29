B1 Inregistrari!
Răzvan Adrian
29 aug. 2025, 20:30
Prințul Harry. Sursa foto: Hepta - Abaca Press / CP/ABACA

Prințul Harry, Duce de Sussex, va fi la Londra pe 8 septembrie pentru WellChild Awards, ceea ce a stârnit speculații despre o posibilă întâlnire cu tatăl său, Regele Charles, după o pauză de 18 luni.

Certurile familiale și problemele de sănătate ale monarhului complică șansele unui gest de împăcare, informează People.

Cuprins:

  • Întoarcerea lui Harry în Marea Britanie și posibila întâlnire cu Regele Charles
  • Cum a pornit conflictul între cei doi

Întoarcerea lui Harry în Marea Britanie și posibila întâlnire cu Regele Charles

Prințul Harry va fi prezent în Londra pe 8 septembrie, ziua ce marchează a treia comemorare a morții Reginei Elisabeta, pentru a participa la WellChild Awards, un eveniment ce evidențiază angajamentul său față de copiii cu probleme de sănătate cronice.

Deși este foarte distanțat de tatăl său, Regele Charles, și de fratele său, Prințul William, Harry a spus că vrea să facă pași spre reconciliere.

„Ar fi minunat să pot reface legăturile cu familia mea. Nu are sens să continui să lupt”, a spus Harry, potrivit sursei citate.

Există șansa ca Harry să viziteze Castelul Balmoral din Scoția în jurul acelei date, dacă va fi invitat, dar familia regală nu a arătat recent că ar dori să-l întâlnească.

Aceasta va fi prima dată când se vor vedea după februarie 2024, când Regele Charles a anunțat că urmează un tratament pentru un cancer nedezvăluit.

Cum a pornit conflictul între cei doi

Ruptura din familia regală a fost făcută publică după ce Harry și Meghan Markle au renunțat la îndatoririle regale principale și s-au mutat în California.

Aceștia au continuat cu interviuri, documentare Netflix și memoriile lui Harry, „Spare”, care acuzau certuri cu Prințul William și criticau modul în care a fost crescut de Regele Charles și de Regina Camilla.

„Problema principală este lipsa de încredere. Regele și William nu au încredere în Harry și Meghan pentru discuții confidențiale”,  Sally Bedell Smith pentru PEOPLE în iunie.

Harry a confirmat în mai că nu vorbește deloc cu familia sa și a adăugat: „Nu știu cât timp mai are tatăl meu”.

