Prințul Harry și Meghan își reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce le oferă noul contract

Prințul Harry și Meghan își reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce le oferă noul contract

Răzvan Adrian
12 aug. 2025, 18:20
Prințul Harry și Meghan își reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce le oferă noul contract
Foto: Hepta - Ferrari Press Agency / Netflix

Prințul Harry și Meghan Markle și-au prelungit contractul cu platforma de streaming Netflix, care oferă companiei americane prioritate privind proiectele propuse de Archewell Productions.

Cuprins:

  • Cum va fi viitorul parteneriat
  • Ce proiecte vor urma și care este reacția publicului

Cum va fi viitorul parteneriat

Potrivit BBC, noul contract este descris drept un „multi-year, first look deal”, prin care Netflix primește drepturi în a analiza propunerile de filme și emisiuni ale companiei deținute de Prințul Harry și de Meghan Markle.

Spre deosebire de contractul precedent, estimat la 100 de milioane de dolari, colaborarea nouă va fi cu mult mai flexibilă și contrazice zvonurile cu privire la o încheiere a colaborării între platformă și cuplu.

„Ne-a inspirat parteneriatul cu Netflix să creăm conținut atent gândit, din mai multe genuri, care să aibă rezonanță globală și să celebreze viziunea noastră comună”, a declarat Meghan, potrivit BBC, citat de către CANCAN.

Ce proiecte vor urma și care este reacția publicului

Anunțul a fost făcut înaintea lansării a sezonului doi din emisiunea culinară „With Love, Meghan”, programat pentru sfârșitul acestei luni. Prima seria a atins 5,3 milioane de vizualizări și nu a intrat în top 300 al Netflix în prima jumătate a anului 2025, în timp ce alte producții, precum Adolescence, au depășit 145 de milioane de vizualizări.

În schimb, documentarul Harry & Meghan, care a fost lansat în 2022, a reușit să atragă 23,4 milioane de vizualizări, oferind spectatorilor o privire largă asupra vieții lor după ce au renunțat la statutul de „membri activi ai familiei regale”.

Un alt proiect confirmat pentru 2025 este documentarul „Masaka Kids: A Rhythm Within”, dedicat unui orfelinat din Uganda, prezentat drept un „focar de speranță” într-o zonă afectată de criza virusurilor HIV/SIDA.

„Harry și Meghan sunt voci influente ale căror povești rezonează cu publicul din întreaga lume. Răspunsul la munca lor vorbește de la sine – Harry & Meghan a oferit spectatorilor o privire intimă în viețile lor și a devenit rapid una dintre cele mai urmărite serii documentare ale noastre”, a declarat Bela Bajaria, ofițer de administrare a conținutului Netflix, potrivit surselor citate.

