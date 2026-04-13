B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Selen Osmanoglu
13 apr. 2026, 14:21
Probleme digestive după sărbătorile pascale? Cauze, simptome și soluții eficiente
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. De ce apar problemele digestive după mese copioase
  2. Remedii naturale care pot ajuta
  3. Obiceiuri simple care previn disconfortul
  4. Când trebuie să mergi la medic

După perioadele cu mese bogate, tot mai multe persoane se confruntă cu disconfort digestiv: arsuri la stomac, balonare sau greață. De cele mai multe ori, aceste simptome sunt temporare, însă pot deveni supărătoare și, uneori, semnalul unor probleme mai serioase.

De ce apar problemele digestive după mese copioase

Consumul de alimente grele, bogate în grăsimi sau condimentate, poate suprasolicita sistemul digestiv. În aceste condiții, digestia încetinește, iar stomacul produce mai mult acid gastric, scrie Adevărul.

Acest dezechilibru poate favoriza refluxul acid, adică întoarcerea conținutului gastric în esofag, fenomen resimțit prin senzația de arsură în piept.

Printre cele mai frecvente simptome se numără:

  • arsuri la stomac și reflux gastric
  • balonare și acumulare de gaze
  • senzație de plenitudine
  • greață ușoară
  • stare generală de disconfort și oboseală

În mod normal, aceste manifestări se reduc pe măsură ce digestia se finalizează, proces care poate dura între două și cinci ore.

Remedii naturale care pot ajuta

În cazurile ușoare, există câteva soluții naturale utilizate frecvent pentru ameliorarea simptomelor.

Ghimbirul, consumat sub formă de ceai, are efecte antiinflamatorii și poate stimula digestia, reducând senzația de greață. Ceaiul de fenicul este cunoscut pentru capacitatea de a diminua balonarea și gazele intestinale.

Menta ajută la relaxarea musculaturii digestive și la reducerea crampelor, însă trebuie consumată cu prudență, deoarece în unele cazuri poate agrava refluxul gastric.

Mușețelul are efect calmant și contribuie la reducerea inflamației la nivel digestiv.

Obiceiuri simple care previn disconfortul

Pe lângă remedii, specialiștii recomandă câteva măsuri simple. Hidratarea corectă, cu apă consumată în cantități mici și regulate, susține digestia. De asemenea, o plimbare ușoară după masă poate ajuta la reducerea simptomelor.

Pentru prevenție, este indicat să:

  • mănânci porții mai mici și mai dese
  • eviți alimentele grase, prăjite sau foarte condimentate
  • nu te întinzi imediat după masă

În plus, menținerea unei greutăți normale, renunțarea la fumat și reducerea consumului de alcool și cafea pot scădea riscul apariției refluxului gastric.

Când trebuie să mergi la medic

Cu toate că aceste simptome sunt frecvente și, de obicei, trecătoare, episoadele repetate nu trebuie ignorate. Medicii atrag atenția că arsurile persistente sau indigestia pot indica afecțiuni digestive care necesită investigații suplimentare.

Monitorizarea simptomelor și consultul medical, atunci când disconfortul devine constant, sunt esențiale pentru prevenirea complicațiilor.

Tags:
Ultima oră
16:03 - Gestul care a costat-o scump. O tânără a încercat să mituiască un polițist în Capitală: „Nu putem să rezolvăm altfel?”
15:58 - Prima conferință de presă susținută de Peter Magyar, după câștigarea alegerilor: „În Ungaria, nimeni nu vrea război. Istoria nu se scrie la Moscova”. Ce a anunțat liderul Tisza
15:56 - Radu Paraschivescu a povestit cum l-a ajutat Mircea Lucescu să debuteze ca scriitor: „Tatăl meu a râs cu poftă”
15:54 - Peter Magyar sau iluzia schimbării: cât de nou este, de fapt, noul lider al Ungariei?
15:35 - Rusia, mesaj clar după înfrângerea lui Orbán. Este prima reacție oficială din partea Kremlinului
15:35 - Pavel Stratan, declarații sincere despre familie. Cum îl vede pe Edward Sanda și când ar putea deveni bunic
15:20 - VIRAL. Mișcările de dans care l-au făcut pe un politician maghiar celebru în întreaga lume. Zoltán Hegedűs ar putea fi noul ministru al Sănătății (VIDEO)
15:11 - Țara care produce tot ce are nevoie pentru o dietă completă. Unde se situează România în clasament
15:02 - România merge la negocieri cu Pfizer. Ce încearcă să obțină ministrul Alexandru Rogobete în vizita în Statele Unite
14:59 - Prognoza meteo pe două săptămâni: De când vine căldura și cum va fi vremea în fiecare zonă din România