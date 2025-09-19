Răsturnare de situație în dosarul lui Mario Iorgulescu! Procurorii au introdus o cale extraordinară de atac, după rejudecarea cazului.

Cale extraordinară de atac în cazul dosarului lui Mario Iorgulescu

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a formular recurs în casație, după ce Mario Iorgulescu a fost , după rejudecare, la 8 ani închisoare pentru ucidere din culpă.

Recursul în casație formulat de procurori a fost înregistrat la ÎCCJ pe 12 septembrie și urmează a avea termen de judecată pe 20 noiembrie, scrie .

O cale extraordinară de atac – contestația în anulare – a fost formulată în dosar și de către firma de asigurare obligată să despăgubească familia tânărului care a murit în urma accidentului. În cazul contestației în anulare formulate de City Insurance, Instanța Supremă a stabilit termen de judecată pentru 15 octombrie.

Tot printr-un recurs în casație Iorgulescu a obținut la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) anularea pedepsei de 13 ani de închisoare pentru omor.

Pedeapsa în cazul lui Mario Iorgulescu, redusă din nou

Curtea de Apel Bucureşti a dispus scăderea unei perioade de opt luni din condamnarea de 8 ani şi 8 luni închisoare primită de Mario Iorgulescu în dosarul legat de accidentul auto provocat de acesta în anul 2019, soldat cu moartea unui bărbat, potrivit Agerpres.

Această decizie vine după ce instanţa a admis, joi, contestaţia în anulare depusă de avocaţii lui Mario Iorgulescu, care au invocat faptul că, pentru infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, faptele s-au prescris.

De subliniat este faptul că unul dintre cei doi magistraţi din complet (Valentin Mihai) nu a fost de acord cu admiterea acestei contestaţii, astfel încât a fost constituit un complet de divergenţă prin includerea unui al treilea magistrat, iar judecătoarele Violeta Georgescu-Ashemimry şi Adina Radu au înclinat balanţa în favoarea lui Mario Iorgulescu.

Într-un final, instanţa a dispus încetarea procesului penal faţă de Iorgulescu în legătură cu infracţiunea de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, ca urmare a prescrierii faptelor.

Mario Iorgulescu s-a urcat la volan băut și drogat și a provocat un accident mortal

Amintim că Mario Iorgulescu, în 2019, s-a urcat băut și drogat la volanul unei mașini de lux și a circulat cu 143 de km pe oră. A intrat pe contrasens și a lovit frontal mașina condusă de Daniel Vicol, care a murit pe loc.

La câteva zile după accident, Mario Iorgulescu a fost transferat de către familie în Italia, cu un avion privat, şi internat într-o clinică. El nu a fost audiat de procurori sau magistraţi în timpul urmăririi penale sau desfăşurării procesului în instanţă.

Procurorii pedeapsa maximă prevăzută de lege pentru Mario Iorgulescu în dosarul în care acesta a fost judecat pentru ucidere din culpă şi conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului şi drogurilor.

Pedeapsa maximă pentru infracţiunea de ucidere din culpă, este de 7 ani potrivit Codului penal.

Tototdată, procurorii au mai solicitat şi condamnarea fiului preşedintelui LPF la 2 ani pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi contopirea cu pedeapsa definitivă primită de Iorgulescu junior pentru complicitate la lipsirea de libertate.

Avocaţii lui Mario Iorgulescu le-au cerut judecătorilor să constate că există o culpă comună, pentru că bărbatul omorât în accident nu purta centură de siguranţă, se afla sub influenţa drogurilor, iar scuarul în care a ricoşat maşina lui Iorgulescu nu era semnalizat corespunzător.