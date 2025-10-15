B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Procurorul-șef EPPO, atac dur la adresa autorităților române: „Vă promit eu că o să ajungem în portul Constanța”

Procurorul-șef EPPO, atac dur la adresa autorităților române: „Vă promit eu că o să ajungem în portul Constanța”

Alina Bădic
15 oct. 2025, 11:59
Procurorul-șef EPPO, atac dur la adresa autorităților române: „Vă promit eu că o să ajungem în portul Constanța”
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
  1. De ce Laura Codruța Kövesi critică autoritățile române
  2. Ce exemple oferă procurorul-șef al Parchetului European
  3. Ce spune Kövesi despre cu frauda vamală și TVA-ul

Laura Codruța Kövesi critică autoritățile române pentru lipsa totală de colaborare cu Parchetul European. Procurorul-șef EPPO afirmă că România nu a transmis nicio informație relevantă privind anchetele din Portul Constanța.

În schimb, alte state europene cooperează eficient și oferă constant date utile pentru combaterea fraudelor transfrontaliere. Lipsa de reacție a autorităților române blochează investigațiile privind fraudele vamale și pierderile uriașe din bugetul de stat.

De ce Laura Codruța Kövesi critică autoritățile române

Potrivit declarațiilor sale, Parchetul European ar putea ajuta România să combată frauda cu TVA și evaziunea din comerțul internațional. Kövesi a explicat că, prin colaborare, statul ar recupera miliarde pierdute anual prin tranzacții ilegale și importuri neînregistrate. Procurorul-șef a afirmat că, deși EPPO nu a primit sesizări, instituția va ajunge oricum să investigheze Portul Constanța.

„Dacă nimeni nu ne sesizează și nimeni nu vrea să lucreze cu noi, vă promit eu că o să lucrăm încet, mai greu, mai dificil, dar tot o să ajungem acolo, în portul Constanța. Eu aștept totuși ca anumite instituții din România să se trezească și să facă ceea ce trebuie făcut, cum e normal, pentru că nu noi oricum o să ne facem treaba, e mai dificil, dar oricum o să facem”, a spus Laura Codruța Kövesi, notează libertatea.ro.

Ce exemple oferă procurorul-șef al Parchetului European

Kövesi a amintit de operațiunea „Calypso”, desfășurată recent în portul Pireu, Grecia, unde au fost confiscate peste 2.400 de containere. Ancheta a scos la iveală o rețea de contrabandă activă de opt ani, cu un prejudiciu de aproape 800 de milioane de euro. Aceasta a spus că succesul a fost posibil doar datorită colaborării excelente dintre procurorii europeni și autoritățile locale.

„Un procuror român poate să înceapă să facă micul său dosar acolo, la fel cum am început și în Grecia cu operațiunea Calypso. Dacă nu eram în Parchetul European, procurorul grec probabil nu ar fi mers pe acea firmă, unde erau oameni de paie, și nu s-ar fi întâmplat nimic. N-ar fi văzut niciodată ce este în spate și n-ar fi ajuns să descopere ce se întâmpla”.

Ce spune Kövesi despre cu frauda vamală și TVA-ul

Kövesi a criticat faptul că informațiile privind fraudele din România provin exclusiv din investigațiile altor țări, nu din sesizări interne. Ea a transmis că frauda cu TVA și cea vamală ar trebui să devină o prioritate reală pentru instituțiile românești.

„Nu poate nimeni să mă convingă că tu, din România, nu vezi ce se întâmplă la tine în țară, dacă tu aștepți întotdeauna Parchetul European să vină din afară să spună uite aici s-a întâmplat asta și asta și asta, este altceva”, a avertizat procurorul-șef EPPO.

