În 2025, producția de cartofi de la nivel național a atins cel mai slab nivel din ultimii 15 ani, iar perspectivele pentru 2026 rămân sumbre. Producția scade constant, costurile cresc, iar fermierii renunță treptat la această cultură. În același timp, consumul intern este în creștere, ceea ce pune încă și mai multă presiune pe prețuri și pe piața alimentară.

Cu cât a scăzut producția de cartofi de la nivel național în ultimii ani

Recolta de cartofi a României este în declin de mai mulți ani. În 2024, fermierii au strâns sub 1,5 milioane de tone de cartofi de toamnă, o cantitate de aproape două ori mai mică decât cea de acum opt ani. Producția actuală acoperă doar aproximativ 50% din necesarul intern, iar fermierii români nici nu se simt motivați să se implice. Lucrările agricole sunt tot mai scumpe, iar randamentul incert, ceea ce face ca investiția să nu se mai justifice.

„Toate sunt scumpe – de la arat, la discuit, la semănat. Nu mai pune nici lumea mult aşa cum punea înainte! Şi supermarketurile au numai putregai, nu sunt buni de nimic ăia de la market! E mai ieftin, dar au gunoaie!”, a declarat un , pentru Observator News.

Pentru că România nu mai este autosuficientă când vine vorba de producția de cartofi, piața este completată tot mai des cu cartofi din alte state europene, cum ar fi Franța și Germania.

„Completarea pieţei interne cu marfă din import este de aşteptat pentru că au fost excedente de producţie în Franţa şi în Germania la cartof. România astăzi nu are decât vreo 20.000 şi ceva de hectare de cartof, dintre care vreo 16.000 sunt cartofi de sămânţă. Noi nu avem o autosuficienţă asigurată ca popor”, a explicat Vlad Gheorghe, preşedintele Asociaţiei Legumelor şi Fructelor.

Cum se reflecă schimbările climatice în producția de cartofi la nivel național

Schimbările climatice au un impact major asupra producției de cartofi de la noi din țară. Zonele favorabile acestei culturi se confruntă cu un deficit accentuat de apă, astfel că nici irigațiile nu au putut acoperi necesarul. În multe cazuri, solul întărit a împiedicat recoltarea completă, ceea ce a scăzut semnificativ șansele fermierilor locali de a intra în supermarketuri și a negocia contracte avantajoase.

„Lipsă acută de apă în zona în care culturile de cartofi se pretează, pentru că precipitaţiile au fost scăzute, au fost situaţii când oamenii au irigat terenurile. Au rămas cantităţi foarte mari de cartofi în pământ din cauză că pământul a fost foarte tare. Existând o cantitate mică, accesul în marile magazine este din ce în ce mai greu”, a declarat Dragoş Frumosu, preşedinte .

Cât a ajuns să coste un kilogram de cartofi

Paradoxal, românii consumă tot mai mulți cartofi. Media anuală ajunge la aproximativ 100 de kilograme pe cap de locuitor. Cartoful rămâne un aliment de bază, prezent atât în gospodării, cât și în restaurante. Au apărut inclusiv localuri care pun această legumă în centrul meniului.

Oferta redusă a dus la creșterea prețurilor. Dacă în urmă cu doi ani cartofii se vindeau și cu doi lei kilogramul, acum prețul s-a dublat. Producătorii spun că scumpirile nu le aduc însă profit, întrucât cheltuielile de producție au crescut semnificativ.