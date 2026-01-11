B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Țara noastră se bazează pe import când vine vorba de una dintre legumele preferate ale românilor. Ce a dus la scăderea producției proprii

Țara noastră se bazează pe import când vine vorba de una dintre legumele preferate ale românilor. Ce a dus la scăderea producției proprii

B1.ro
11 ian. 2026, 16:14
Țara noastră se bazează pe import când vine vorba de una dintre legumele preferate ale românilor. Ce a dus la scăderea producției proprii
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Cu cât a scăzut producția de cartofi de la nivel național în ultimii ani
  2. Cum se reflecă schimbările climatice în producția de cartofi la nivel național
  3. Cât a ajuns să coste un kilogram de cartofi

În 2025, producția de cartofi de la nivel național a atins cel mai slab nivel din ultimii 15 ani, iar perspectivele pentru 2026 rămân sumbre. Producția scade constant, costurile cresc, iar fermierii renunță treptat la această cultură. În același timp, consumul intern este în creștere, ceea ce pune încă și mai multă presiune pe prețuri și pe piața alimentară.

Cu cât a scăzut producția de cartofi de la nivel național în ultimii ani

Recolta de cartofi a României este în declin de mai mulți ani. În 2024, fermierii au strâns sub 1,5 milioane de tone de cartofi de toamnă, o cantitate de aproape două ori mai mică decât cea de acum opt ani. Producția actuală acoperă doar aproximativ 50% din necesarul intern, iar fermierii români nici nu se simt motivați să se implice. Lucrările agricole sunt tot mai scumpe, iar randamentul incert, ceea ce face ca investiția să nu se mai justifice.

„Toate sunt scumpe – de la arat, la discuit, la semănat. Nu mai pune nici lumea mult aşa cum punea înainte! Şi supermarketurile au numai putregai, nu sunt buni de nimic ăia de la market! E mai ieftin, dar au gunoaie!”, a declarat un fermier, pentru Observator News.

Pentru că România nu mai este autosuficientă când vine vorba de producția de cartofi, piața este completată tot mai des cu cartofi din alte state europene, cum ar fi Franța și Germania.

„Completarea pieţei interne cu marfă din import este de aşteptat pentru că au fost excedente de producţie în Franţa şi în Germania la cartof. România astăzi nu are decât vreo 20.000 şi ceva de hectare de cartof, dintre care vreo 16.000 sunt cartofi de sămânţă. Noi nu avem o autosuficienţă asigurată ca popor”, a explicat Vlad Gheorghe, preşedintele Asociaţiei Legumelor şi Fructelor.

Cum se reflecă schimbările climatice în producția de cartofi la nivel național

Schimbările climatice au un impact major asupra producției de cartofi de la noi din țară. Zonele favorabile acestei culturi se confruntă cu un deficit accentuat de apă, astfel că nici irigațiile nu au putut acoperi necesarul. În multe cazuri, solul întărit a împiedicat recoltarea completă, ceea ce a scăzut semnificativ șansele fermierilor locali de a intra în supermarketuri și a negocia contracte avantajoase.

„Lipsă acută de apă în zona în care culturile de cartofi se pretează, pentru că precipitaţiile au fost scăzute, au fost situaţii când oamenii au irigat terenurile. Au rămas cantităţi foarte mari de cartofi în pământ din cauză că pământul a fost foarte tare. Existând o cantitate mică, accesul în marile magazine este din ce în ce mai greu”, a declarat Dragoş Frumosu, preşedinte Sindalimenta.

Cât a ajuns să coste un kilogram de cartofi

Paradoxal, românii consumă tot mai mulți cartofi. Media anuală ajunge la aproximativ 100 de kilograme pe cap de locuitor. Cartoful rămâne un aliment de bază, prezent atât în gospodării, cât și în restaurante. Au apărut inclusiv localuri care pun această legumă în centrul meniului.

Oferta redusă a dus la creșterea prețurilor. Dacă în urmă cu doi ani cartofii se vindeau și cu doi lei kilogramul, acum prețul s-a dublat. Producătorii spun că scumpirile nu le aduc însă profit, întrucât cheltuielile de producție au crescut semnificativ.

Tags:
Citește și...
A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare
Eveniment
A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare
Un adolescent din Mehedinți s-a ales cu dosar penal după ce a răspuns unei provocări pe TikTok. Ce a făcut tânărul
Eveniment
Un adolescent din Mehedinți s-a ales cu dosar penal după ce a răspuns unei provocări pe TikTok. Ce a făcut tânărul
România a atras mai mulți turiști străini în 2025 decât în 2024, dar tot mai puțini decât făcea în comunism. Care este principalul motiv
Eveniment
România a atras mai mulți turiști străini în 2025 decât în 2024, dar tot mai puțini decât făcea în comunism. Care este principalul motiv
Record de intervenții ale Salvamont România, în ultimele 24 de ore. Turist căzut într-o râpă de 70 de metri, printre persoanele salvate
Eveniment
Record de intervenții ale Salvamont România, în ultimele 24 de ore. Turist căzut într-o râpă de 70 de metri, printre persoanele salvate
Teamă și incertitudine la început de an: „Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Trebuie să plătești” / Orașele în care taxa pe gunoi a ajuns cât impozitul pe locuință
Eveniment
Teamă și incertitudine la început de an: „Statul nu vine să te întrebe dacă ai ce mânca. Trebuie să plătești” / Orașele în care taxa pe gunoi a ajuns cât impozitul pe locuință
Statele Unite, pregătite să intervină în Iran. Donald Trump sprijină „aspirațiile iranienilor către libertate”
Eveniment
Statele Unite, pregătite să intervină în Iran. Donald Trump sprijină „aspirațiile iranienilor către libertate”
Caz suspect la Otopeni. Veteran american găsit mort în casă. Ce s-a descoperit la percheziție
Eveniment
Caz suspect la Otopeni. Veteran american găsit mort în casă. Ce s-a descoperit la percheziție
Când poate deveni ciorba o capcană alimentară? Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă
Eveniment
Când poate deveni ciorba o capcană alimentară? Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă
Tragedie la IPJ Dolj! Șeful instituției a fost găsit fără suflare în propriul birou. Principala ipoteză în cazul morții lui Marius-Daniel Mîrzacu
Eveniment
Tragedie la IPJ Dolj! Șeful instituției a fost găsit fără suflare în propriul birou. Principala ipoteză în cazul morții lui Marius-Daniel Mîrzacu
Patru români au fost condamnați la închisoare în Croația, în urma unui jaf eșuat. Cum au acționat
Eveniment
Patru români au fost condamnați la închisoare în Croația, în urma unui jaf eșuat. Cum au acționat
Ultima oră
16:37 - A murit scriitorul conspiraționist Erich von Däniken. Teoriile sale despre influența extratereștrilor asupra umanității sunt încă populare
15:36 - Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! În ce stare se află acum interpreta de muzică populară
15:08 - Victorie pentru administrațiile locale! Banii din creșterea taxelor vor rămâne la primării / Cum a justificat Guvernul majorările de la începutul lui 2026
14:25 - Un adolescent din Mehedinți s-a ales cu dosar penal după ce a răspuns unei provocări pe TikTok. Ce a făcut tânărul
14:01 - Ce a renunțat actorul Matt Damon să mai consume pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu
13:26 - România a atras mai mulți turiști străini în 2025 decât în 2024, dar tot mai puțini decât făcea în comunism. Care este principalul motiv
12:56 - Gina Pistol, în lacrimi! Cum a reușit Josephine să își emoționeze mama: „Mă topește”
12:32 - Maduro face primele declarații de când a ajuns în închisoarea americană. Ce le-a transmis susținătorilor săi
11:52 - Record de intervenții ale Salvamont România, în ultimele 24 de ore. Turist căzut într-o râpă de 70 de metri, printre persoanele salvate
11:21 - Bulgaria a scos din circulație aproape jumătate din leva. Câți euro au ajuns pe piața țării vecine