Produs retras din magazin pentru că e contaminat cu Listeria. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat retragerea de pe piață a unui lot de salată de icre cu caras și ceapă, produs de SC Negro 2000 SRL și comercializat în lanțul de supermarketuri Kaufland. Măsura a fost luată după ce în produs a fost identificată bacteria periculoasă Listeria monocytogenes.

Este vorba despre produsul „Salată de icre cu caras și ceapă 75g”, lot 167KT, cu data limită de consum 25 februarie 2026.

Produs contaminat cu Listeria. Ce recomandă ANSVSA consumatorilor care au cumpărat produsul

Potrivit ANSVSA, persoanele care au achiziționat lotul menționat sunt rugate să nu consume produsul și să îl returneze la magazinul Kaufland de unde l-au cumpărat. Contravaloarea produsului va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal.

Produs contaminat cu Listeria. Sunt afectate toate loturile de salată de icre?

ANSVSA precizează că nu toate loturile din gama de salată de icre cu caras și ceapă sunt afectate.

Unde poți verifica dacă magazinul de unde ai cumpărat produsul este pe lista magazinelor cu produse retrase

Lista completă a magazinelor unde a fost comercializat lotul retras poate fi consultată pe site-ul oficial.

Ce este Listeria monocytogenes

Listeria monocytogenes este o bacterie periculoasă care poate cauza infecții grave, în special în rândul persoanelor cu sistem imunitar slăbit, femeilor însărcinate, copiilor mici și vârstnicilor.

Contaminarea alimentelor cu această bacterie poate duce la listerioză, o boală care provoacă simptome precum febră, dureri musculare și, în cazuri severe, meningită sau complicații grave pentru sarcină. De aceea, autoritățile recomandă retragerea produselor suspecte și evitarea consumului acestora pentru a preveni riscurile pentru sănătate.