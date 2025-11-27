Un studiu recent aduce în atenția publicului un potențial risc asociat produselor fără zahăr, care sunt percepute adesea ca opțiuni mai sănătoase. Cercetările indică faptul că un îndulcitor frecvent utilizat în astfel de produse ar putea contribui la apariția bolilor hepatice, mai exact a ficatului gras non-alcoolic. Specialiștii subliniază totodată rolul esențial al microbiomului intestinal în prevenirea acestor efecte.

Ce legătură există între sorbitol și ficatul gras

Oamenii de știință indică sorbitolul, un îndulcitor utilizat frecvent în produse dietetice sau fără zahăr, ca posibil factor de risc. Cercetările sugerează că ingestia acestui compus poate duce la acumularea lui în organism, ceea ce favorizează depunerea de grăsime în ficat.

Studiul a analizat microbiomul intestinal al peștilor zebră, arătând că ecosistemul de bacterii bune din intestin joacă un rol vital în digestie și absorbția nutrienților. Cercetătorii au descoperit că reducerea acestor bacterii favorizează dezvoltarea bolii hepatice, chiar și în cazul unei alimentații normale, relatează .

Cum afectează microbiomul procesarea sorbitolului

Ca parte a procesului natural de digestie, organismul transformă glucoza în fructoză prin conversia acesteia în sorbitol în intestin, iar bacteriile intestinale descompun acest compus, prevenind efectele nocive. Însă, atunci când microbiomul este afectat (de exemplu, de antibiotice sau de consumul excesiv de zahăr ori ) sorbitolul nu mai este descompus. Acesta ajunge în ficat, unde favorizează depunerea de grăsime.

„Dacă ai bacteriile potrivite, sorbitolul nu reprezintă o problemă. Problema apare atunci când aceste bacterii lipsesc sau sunt copleșite”, explică Dr. Patti, profesor la Universitatea Washington, potrivit adevarul.ro.

Ce spun experții despre produsele fără zahăr

Specialiștii avertizează că produsele fără zahăr nu sunt neapărat mai sănătoase pentru ficat și pot fi dăunătoare în anumite condiții. Un profesor de la Universitatea Washington explică faptul că sorbitolul este „la doar o transformare distanță de fructoză”, substanță care s-a dovedit anterior că stimulează celulele canceroase și contribuie la boala hepatică steatozică. Chiar dacă multe persoane au bacteriile intestinale necesare pentru a procesa sorbitolul, consumul ridicat poate depăși capacitatea acestora, „împingând” excesul către ficat.

Ce recomandă cercetătorii

Oamenii de știință avertizează că, deși sunt necesare studii suplimentare, ideea că îndulcitorii „dietetici” sunt complet inofensivi ar putea fi greșită. Totuși, ei subliniază că riscurile îndulcitorilor artificiali sunt adesea exagerate în comparație cu efectele zahărului obișnuit. Publicat în revista Science Signalling, studiul recomandă moderație în consumul produselor și atrage atenția asupra importanței unui microbiom intestinal sănătos pentru protecția ficatului.