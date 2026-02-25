B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Magazinele ar putea fi obligate să reducă numărul produselor ieftine de la raft

Magazinele ar putea fi obligate să reducă numărul produselor ieftine de la raft

Flavia Codreanu
25 feb. 2026, 20:50
Magazinele ar putea fi obligate să reducă numărul produselor ieftine de la raft
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. De ce produsele marcă proprie sunt mai ieftine
  2. Aceste tipuri de produse ar putea lăsa un gol în bugetul clienților dacă dispar

Produsele marcă proprie au fost vizate miercuri de o propunere controversată a ministrului Agriculturii, Florin Barbu. Ministrul dorește limitarea acestora în magazine. Oficialul a transmis Comisiei Europene un pachet de măsuri care prevede plafonarea acestor articole la maximum 20% din volumul vânzărilor fiecărui retailer. Scopul este eliminarea practicilor neloiale și reducerea diferențelor de preț dintre brandurile românești și cele ale magazinelor.

Schimbările propuse de Ministerul Agriculturii urmăresc o echilibrare a pieței prin reguli mai stricte pentru supermarketuri. Printre acestea se numără stabilirea unui adaos comercial similar pentru produse din aceeași categorie și eliminarea unor taxe impuse producătorilor. În România, aceste articole au câștigat teren rapid, reprezentând în prezent peste 18% din piața bunurilor de larg consum, scrie playtech.

De ce produsele marcă proprie sunt mai ieftine

Produsele marcă proprie sunt mai ieftine în special datorită modelului de business simplificat, nu neapărat din cauza unei calități scăzute. Retailerii nu suportă cheltuieli mari pentru publicitate și nici nu plătesc taxe de listare pentru propriile etichete. De asemenea, magazinele pot negocia volume uriașe direct cu procesatorii, eliminând intermediarii din lanțul de distribuție.

Multe dintre aceste articole sunt fabricate de aceiași procesatori care produc și pentru brandurile celebre de pe raft. Alimentele sunt mai ieftine pentru că sunt produse în cantități mari și au costuri mici de gestionare.

Aceste tipuri de produse ar putea lăsa un gol în bugetul clienților dacă dispar

Produsele oferă în prezent un echilibru, iar limitarea lor ar putea duce la restrângerea ofertelor accesibile de la raft. Ministrul a oferit exemplul laptelui, unde diferența de preț între marca magazinului și un brand consacrat poate fi de câțiva lei. Totuși, experții avertizează că o astfel de măsură ar putea forța creșterea prețurilor pentru restul produselor.

Dacă opțiunile ieftine devin mai rare, consumatorii vor fi obligați să plătească mai mult pentru coșul zilnic. De asemenea, producătorii ar putea fi mai puțin stimulați să investească în automatizare și eficientizare în lipsa concurenței de preț.

