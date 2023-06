Profesoară din București, după afirmațiile lui Iohannis: Un comportament de politruc arogant și cinic / Mi-am făcut doctoratul singură, nu am plagiat ca toți imbecilii pe care Guvernul îi scoate Albă-ca-Zăpada

a președintelui Klaus Iohannis în privința angajaților din învățământ care au respins oferta Guvernului a stârnit deja primele reacții, iar o profesoară din București a denunțat comportamentul oficialului drept „arogant și cinic”, făcând aluzie inclusiv la scandalurile de plagiat în care sunt implicați premierul Nicolae Ciucă și ministrul Lucian Bode al Afacerilor Interne.

Reacția dură a unei profesoare din București după afirmațiile lui Klaus Iohannis

Liliana Paicu, profesoară de limba română la Liceul „Miguel de Cervantes” din București, spune că nu l-a votat pe actualul șef al statului „fix din cauza acestui comportament de politruc arogant și cinic”.

„Domnul președinte amenință profesorii. Vezi, Doamne, cum îndrăznesc profesorii să pună în pericol Bacalaureatul si Evaluarea Națională? Intr-un fel, are dreptate. Sunt de acord cu domnul președinte, are tot dreptul să șteargă pe jos cu toți fraierii care l-au votat, după ce le-a spus «ghinion» profesorilor care nu au reușit să-și facă șapte case din meditatii. Fix pentru acest «ghinion», eu nu l-am votat niciodată, fix din cauza acestui comportament de politruc arogant și cinic, nu a primit votul meu”, a scris Liliana Paicu, joi, pe Facebook.

Ea a sugerat că niciun profesor din București nu a fost de acord cu oferta Guvernului

„(Klaus Iohannis, n.r.) ii cearta și pe liderii de Sindicat care se plimbă și consulta oamenii. Uite, ce să vezi, noi am fost consultați, intr-un Colegiu din București, am completat un Google Forms și niciun profesor nu a fost de acord cu oferta de rahat a Guvernului. Nici măcar unul. Și, personal, după ce în iunie 2010, ca urmare a politicii de austeritate a lui Băsescu, am primit salariul pe concediu 1600 de lei din care, cică, trebuia sa trăiesc până în septembrie, după ce am educat generații de elevi, dupa ce mi-am dat Definitivatul, Gradul 2, am făcut un Master, după ce mi-am făcut singura, singurica, un doctorat de la prima litera la ultimul punct, nu am plagiat ca toți imbecilii pe care acum Guvernul ii scoate Alba-ca-Zapada, după 20 de ani de școală, iaca nu o sa-i permit domnului președinte sa-mi spună ce să îndrăznesc și ce nu”, a mai spus Liliana Paicu.