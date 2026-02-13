Un nou conflict de muncă se conturează în sistemul de educație, chiar într-un moment sensibil pentru elevi și profesori. Sindicatele anunță posibile proteste în timpul simulărilor pentru examenele naționale din luna martie.

Ce anunță documentul transmis de sindicate

Pe canalele interne ale cadrelor didactice a circulat un document asumat de Federația Sindicatelor din Spiru Haret și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, prin care este declanșat un referendum intern. Profesorii sunt chemați să decidă forma de protest, într-un context în care nemulțumirile acumulate nu au primit răspunsuri clare. Textul stabilește două opțiuni distincte pentru perioada simulărilor: neparticiparea sau declanșarea unei greve efective.

Simulările pentru Evaluarea Națională sunt programate între 16 și 18 martie 2026, iar cele pentru Bacalaureat între 23 și 26 martie 2026. Potrivit mesajelor interne, „demarăm referendumul pentru strângerea de semnături în vederea neparticipării la simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului. Avem două variante: neparticipare (adică fiecare își face orele conform orarului) și în timpul simulărilor”. Liderilor sindicali li se solicită să adune semnături inclusiv de la angajații neafiliați, „pentru a avea o statistică cât mai clară”.

De unde provin nemulțumirile cadrelor didactice

Documentul oficial invocă explicit „nemulțumirile personalului din învățământ determinate de politicile economice și sociale ale ”. Sindicatele reclamă modificări legislative care ar fi redus drepturi prevăzute în contractele colective și în legislația educației. Printre problemele enumerate se regăsesc majorarea normei didactice, blocarea posturilor vacante și neplata unor drepturi salariale câștigate în instanță. De asemenea, sunt menționate lipsa sporurilor pentru condiții de muncă și necompensarea concediilor neefectuate, relatează stiripesurse.ro.

Reprezentanții profesorilor solicită revenirea la norma didactică stabilită prin lege, deblocarea posturilor vacante și plata integrală a orelor suplimentare. În același timp, cer aplicarea tuturor drepturilor salariale restante și respectarea contractelor colective aflate în vigoare. Mesajul transmis este că actuala situație afectează stabilitatea școlilor și calitatea actului educațional.

Cât de departe ar putea merge protestele

Documentul avertizează clar că, în lipsa unor corecții rapide, va fi propusă „neparticiparea la simulările examenelor naționale / grevă în perioada desfășurării simulărilor examenelor naționale”. Mai mult, sindicatele anunță: „În condițiile în care Guvernul nu va reveni în perioada următoare asupra măsurilor luate, în luna aprilie vom declara referendumul pentru greva generală începând cu ultima decadă a lunii mai 2026”.

Potrivit estimărilor interne, aproximativ 80% dintre respondenți ar fi deja de acord cu greva.